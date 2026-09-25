Bordighera Dog Show, il 4 ottobre torna la festa dedicata agli amici a quattro zampe

Bordighera. Una giornata interamente dedicata ai cani, al loro benessere e alla cultura cinofila. È in programma domenica 4 ottobre ai Giardini Lowe la nuova edizione del “Bordighera Dog Show”: manifestazione organizzata dall’associazione culturale La Decima Musa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bordighera e il sostegno dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa, approvata dalla giunta, si presenta come una mostra canina amatoriale, con premi dedicati a tutti i cani, meticci e di razza, e numerose attività collaterali. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura del cane e il suo benessere, offrendo al tempo stesso agli appassionati del mondo cinofilo una giornata di incontro e socialità.

I Giardini Lowe saranno organizzati in due aree: il “Campo A”, destinato all’esposizione e strutturato per consentire la sfilata dei cani, e il “Campo B”, riservato alle attività cinofile collaterali.

Il programma prevede alle 9.30 le iscrizioni “last minute” sul posto, mentre alle 10.30 prenderanno il via i giudizi nel Campo B. Alle 11.30 sono previsti gli eventi collaterali della mattinata, prima della pausa pranzo delle 13. Dalle 14.30 riprenderanno le attività del pomeriggio e alle 15.30 inizierà il Ring d’Onore, al termine del quale si svolgeranno le premiazioni. La manifestazione si concluderà tra le 18.30 e le 19.

Per partecipare sarà possibile effettuare le pre-iscrizioni online entro domenica 4 ottobre, mentre presso i Giardini Lowe saranno consentite anche iscrizioni direttamente all’ingresso dell’area.

Particolare attenzione è stata prevista per il benessere degli animali. L’organizzazione dovrà predisporre un punto di ristoro ombreggiato per i cani con ciotole di acqua fresca, verificare che gli animali siano in regola con microchip e vaccinazioni e garantire la presenza di un veterinario, oltre ad acquisire le necessarie autorizzazioni dell’Asl. Sarà inoltre previsto un punto di ristoro per gli spettatori.

L’associazione La Decima Musa dovrà occuparsi anche dell’allestimento delle aree, del coordinamento della giornata e degli espositori, della gestione degli eventuali stand e della raccolta delle deiezioni, che dovranno essere conferite negli appositi contenitori.

Il Comune di Bordighera ha concesso il patrocinio e un contributo massimo di 1.300 euro, oltre a mettere a disposizione gratuitamente i Giardini Lowe per l’intera giornata e a garantire una serie di servizi logistici. Tra questi figurano transenne, tavoli, sedie e gazebo, l’assistenza per allestimento e smontaggio attraverso la cooperativa affidataria del servizio, la collaborazione per il posizionamento dei banner e la fornitura del servizio di service audio e luci di base.

I Giardini Lowe saranno inoltre chiusi al pubblico a partire da sabato 3 ottobre, per consentire l’allestimento della manifestazione, e resteranno interessati dalle misure organizzative anche nella giornata del 4 ottobre.