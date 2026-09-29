Bordighera Alta si trasforma in una grande scacchiera: il 3 e 4 ottobre debutta “Il Borgo a Scacchi”

Bordighera Alta si prepara a vivere un fine settimana all’insegna di scacchi, cultura e convivialità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre debutta infatti “Il Borgo a Scacchi – Tra Re, Regine, Cavalli e Calici”, la prima edizione della manifestazione che porterà il gioco degli scacchi tra piazze, carruggi e gli angoli più suggestivi del centro storico.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Pria Presiuza, in collaborazione con A.S.D. Scacchi Sanremo e con il patrocinio del Comune di Bordighera. Per due giorni il borgo sarà animato da un programma pensato per coinvolgere appassionati, curiosi, residenti e visitatori di tutte le età.

Il cuore della manifestazione sarà naturalmente rappresentato dagli scacchi, con tornei, partite dimostrative, attività dedicate a bambini e principianti, incontri con gli appassionati e momenti di aggregazione. L’obiettivo è avvicinare al gioco anche chi non ha mai avuto occasione di cimentarsi con la scacchiera, valorizzandone allo stesso tempo gli aspetti culturali e sociali.

A fare da cornice alle attività saranno anche le iniziative organizzate da ristoranti, bar ed esercizi commerciali del borgo, che proporranno appuntamenti dedicati e degustazioni. Un connubio tra gioco e sapori pensato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e offrire ai partecipanti un’esperienza più ampia alla scoperta di Bordighera Alta.

“Il Borgo a Scacchi” nasce con l’intento di promuovere gli scacchi come strumento di aggregazione e crescita culturale, trasformando per un fine settimana il centro storico in uno spazio di incontro e condivisione. Al tempo stesso, la manifestazione punta a rappresentare una nuova occasione per vivere e conoscere uno dei luoghi più caratteristici della Riviera dei Fiori.