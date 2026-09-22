Boato nei cieli di Sanremo, era il volo di collaudo di un Eurofighter

Sanremo. Mattinata “supersonica” per i residenti di Sanremo e delle zone limitrofe. Attorno alle 10:45 hanno udito un forte boato accompagnato da una vibrazione avvertita chiaramente tra i palazzi e nelle vicinanze-

Il rumore ha spinto diversi cittadini a contattare i vigili del fuoco, pur in assenza di situazioni di emergenza o di segnalazioni di fumo e danni.

Il mistero sul forte rumore è stato chiarito: non si è trattato di un’emergenza, né di un’intercettazione aerea o di una situazione di scramble. Il boato è stato generato dal “bang” sonico di un caccia Eurofighter 2000 (foto), decollato dalla base dell’Areonautica Militare Italiana di Cameri in Piemonte (dove si trova la linea manutentiva) e impegnato in un volo di collaudo programmato.