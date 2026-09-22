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Boato nei cieli di Sanremo, era il volo di collaudo di un Eurofighter

22 settembre 2026 | 17:40
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Boato nei cieli di Sanremo, era il volo di collaudo di un Eurofighter

Era decollato dalla base dell’Areonautica Militare Italiana di Cameri in Piemonte

Sanremo. Mattinata “supersonica” per i residenti di Sanremo e delle zone limitrofe. Attorno alle 10:45 hanno udito un forte boato accompagnato da una vibrazione avvertita chiaramente tra i palazzi e nelle vicinanze-

Il rumore ha spinto diversi cittadini a contattare i vigili del fuoco, pur in assenza di situazioni di emergenza o di segnalazioni di fumo e danni.

Il mistero sul forte rumore è stato chiarito: non si è trattato di un’emergenza, né di un’intercettazione aerea o di una situazione di scramble. Il boato è stato generato dal “bang” sonico di un caccia Eurofighter 2000 (foto), decollato dalla base dell’Areonautica Militare Italiana di Cameri in Piemonte (dove si trova la linea manutentiva) e impegnato in un volo di collaudo programmato.

Il velivolo ha superato la barriera del suono sulla verticale della città, nelle quote e nei corridoi prestabiliti, compiendo un’operazione del tutto autorizzata e prevista nell’ambito dei test di routine.