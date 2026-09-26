Beppe Severgnini a Imperia: «La grande sfida è trattenere i giovani»

Imperia. Trattenere le nuove generazioni, offrire loro prospettive e affrontare il ricambio all’interno delle aziende. Beppe Severgnini porta il tema dei giovani al centro del suo intervento per i cento anni di Confindustria Imperia all’Expo Salso, indicando in quella che definisce una «grandissima sfida» uno dei nodi sui quali il Paese dovrebbe concentrare maggiormente l’attenzione.

«Una scommessa enorme di questa regione, ma anche di tutta l’Italia, è coinvolgere le nuove generazioni e impedire che vadano via – afferma –. È una questione sulla quale, secondo me, non ci stiamo concentrando abbastanza».

Severgnini lega il tema anche alla capacità delle organizzazioni di attraversare il tempo. «Credo che tra l’età delle persone e quella delle organizzazioni ci sia qualcosa in comune, e questo vale anche per le aziende. Ci sono le transizioni familiari, i passaggi, il problema di come coinvolgere le nuove generazioni. Per ogni ragazzo straniero proveniente da realtà come le nostre, dalle moderne democrazie ed economie europee, che viene in Italia, ne vanno via quattordici dei nostri. E credo che tra quei quattordici ci siano anche ragazzi liguri. Questa è una grandissima sfida».

Il ragionamento si sposta quindi sul Ponente e sulle difficoltà strutturali con cui deve confrontarsi. Severgnini evita di proporre «ricette magiche», ma parte da una caratteristica evidente della Liguria: un territorio stretto, nel quale realizzare infrastrutture e collegamenti presenta difficoltà maggiori rispetto ad altre regioni: «Ne parlavo poco fa con alcuni miei coetanei di Imperia e anche loro si lamentavano delle infrastrutture. Avete una regione complicata, stretta. Fare le stesse cose in Lombardia è più facile, banalmente perché c’è più spazio».