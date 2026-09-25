Balestra antica, la Compagnia di Ventimiglia sul podio nazionale: Stefano Bonelli conquista il bronzo

Ventimiglia. Grande soddisfazione per la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia al 40° Campionato Italiano di Tiro con la Balestra Antica, disputato a Iglesias. La formazione ventimigliese torna dalla Sardegna con risultati di prestigio e, soprattutto, con la consapevolezza di aver portato ancora una volta in alto il nome della città e della Liguria.

A conquistare il risultato più importante è stato il balestriere Stefano Bonelli, che ha ottenuto un prestigioso terzo posto individuale nazionale, conquistando la medaglia di bronzo. Un piazzamento che conferma l’alto livello raggiunto dalla Compagnia e premia l’impegno e la preparazione dell’atleta.

Importante anche il risultato ottenuto dal maestro d’armi Domenico Miceli, che nella gara riservata ai maestri d’armi e ai campioni si è classificato al quarto posto, dimostrando ancora una volta esperienza, precisione e grande passione per questa disciplina storica.

A esprimere la soddisfazione della Compagnia è il conestabile cav. Ramon Bruno, che ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla trasferta e ai risultati ottenuti.

«Sono risultati che ci rendono profondamente orgogliosi e che portano in alto il nome di Ventimiglia e della nostra Liguria», sottolinea Bruno, ringraziando i balestrieri, gli accompagnatori e i collaboratori che hanno reso possibile la partecipazione al campionato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Compagnia Balestrieri di Iglesias e a tutti gli organizzatori per l’accoglienza e per la manifestazione, che ha riunito le compagnie impegnate nella tradizione del tiro con la balestra antica.