Badalucco guida la candidatura per ottenere nuovi servizi destinati a bambini e ragazzi

Badalucco. Attività educative, sportive, culturali e ricreative per bambini e ragazzi fino a 14 anni. È l’obiettivo del progetto con cui Badalucco, Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio partecipano a “Crescere nei piccoli comuni 2026”, programma nazionale rivolto ai centri con meno di 5 mila abitanti.

Sul piatto ci sono complessivamente 50 milioni di euro, destinati a rafforzare i servizi di prossimità per le famiglie e ampliare le opportunità offerte alle nuove generazioni. I quattro paesi della valle Argentina hanno scelto di presentarsi insieme, affidando al primo il ruolo di capofila.

Una collaborazione che assume un peso particolare nell’entroterra, dove la presenza di pochi residenti rende più difficile garantire singolarmente un’offerta ampia e continuativa. Mettere in rete risorse e territorio consente invece di raggiungere una platea maggiore, creare occasioni di incontro e offrire ai nuclei familiari opportunità che nei centri più piccoli rischiano di essere limitate. Un percorso che può contribuire anche a contrastare lo spopolamento, rendendo queste località più vivibili per chi ha figli in età scolare.

L’accordo permette inoltre di rispettare uno dei requisiti previsti dall’avviso, che richiede il coinvolgimento di almeno 15 minori residenti tra 0 e 14 anni. Le proposte potranno comprendere esperienze extrascolastiche, momenti di aggregazione e percorsi legati allo sport, alla cultura e alla socialità.