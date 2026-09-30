Badalucco e Sestriere verso il gemellaggio

Badalucco. Prende forma il gemellaggio tra Badalucco e Sestriere, un progetto che punta a creare un collegamento tra l’entroterra ligure e la montagna piemontese attraverso la promozione turistica, gli scambi culturali e la valorizzazione delle produzioni locali. A porre le basi dell’accordo sono stati i sindaci Matteo Orengo e Gianni Poncet, che si sono incontrati a Badalucco per definire obiettivi e prossimi passi.

A mettere in contatto le due amministrazioni è stato Mirko Rebaudo, badalucchese trasferitosi a Sestriere. Da una telefonata tra i due sindaci è nato il primo confronto, seguito dalla visita nel borgo della Valle Argentina. La delegazione ha fatto tappa al frantoio Roi, nel centro storico e al museo all’aperto della ceramica, prima della riunione dedicata al futuro accordo.

Badalucco e Sestriere distano circa 140 chilometri in linea d’aria e sono separati da oltre 1.800 metri di dislivello. Il borgo della Valle Argentina sorge a 179 metri sul livello del mare, mentre Sestriere raggiunge quota 2.035 metri sul colle tra la Val Chisone e la Val di Susa. Due territori differenti, ma accomunati dal legame con le tradizioni e da una forte vocazione turistica, oltre che da dimensioni demografiche simili, con circa mille residenti ciascuno.

Badalucco può contare sulla Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ottenuta nel 2021, e dal 2024 fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Sestriere, invece, è una delle località sciistiche italiane più conosciute a livello internazionale e nel 2006 ha ospitato le gare olimpiche di sci alpino maschile.

Uno dei primi obiettivi è favorire un turismo di interscambio, costruendo percorsi capaci di mettere in relazione le vette alpine con la Valle Argentina e la vicina costa ligure. Il progetto guarda anche alla creazione di vetrine dedicate ai prodotti dei due territori: olive taggiasche, olio extravergine e stoccafisso per Badalucco; formaggi d’alpeggio, miele e patate di montagna delle valli olimpiche della Via Lattea per il territorio piemontese.

Un altro capitolo riguarda le iniziative culturali e sportive, con il coinvolgimento di scuole, associazioni e comunità locali per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico dei due comuni.

«Questo gemellaggio rappresenta un’opportunità per far conoscere la nostra identità e per costruire una rete turistica strategica tra la Liguria e il Piemonte», sottolinea il sindaco di Badalucco Matteo Orengo.