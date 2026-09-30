Badalucco e Sestriere verso il gemellaggio
Turismo, cultura ed enogastronomia al centro dell’intesa tra i due comuni
Badalucco. Prende forma il gemellaggio tra Badalucco e Sestriere, un progetto che punta a creare un collegamento tra l’entroterra ligure e la montagna piemontese attraverso la promozione turistica, gli scambi culturali e la valorizzazione delle produzioni locali. A porre le basi dell’accordo sono stati i sindaci Matteo Orengo e Gianni Poncet, che si sono incontrati a Badalucco per definire obiettivi e prossimi passi.
A mettere in contatto le due amministrazioni è stato Mirko Rebaudo, badalucchese trasferitosi a Sestriere. Da una telefonata tra i due sindaci è nato il primo confronto, seguito dalla visita nel borgo della Valle Argentina. La delegazione ha fatto tappa al frantoio Roi, nel centro storico e al museo all’aperto della ceramica, prima della riunione dedicata al futuro accordo.
Badalucco e Sestriere distano circa 140 chilometri in linea d’aria e sono separati da oltre 1.800 metri di dislivello. Il borgo della Valle Argentina sorge a 179 metri sul livello del mare, mentre Sestriere raggiunge quota 2.035 metri sul colle tra la Val Chisone e la Val di Susa. Due territori differenti, ma accomunati dal legame con le tradizioni e da una forte vocazione turistica, oltre che da dimensioni demografiche simili, con circa mille residenti ciascuno.
Badalucco può contare sulla Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ottenuta nel 2021, e dal 2024 fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Sestriere, invece, è una delle località sciistiche italiane più conosciute a livello internazionale e nel 2006 ha ospitato le gare olimpiche di sci alpino maschile.
Uno dei primi obiettivi è favorire un turismo di interscambio, costruendo percorsi capaci di mettere in relazione le vette alpine con la Valle Argentina e la vicina costa ligure. Il progetto guarda anche alla creazione di vetrine dedicate ai prodotti dei due territori: olive taggiasche, olio extravergine e stoccafisso per Badalucco; formaggi d’alpeggio, miele e patate di montagna delle valli olimpiche della Via Lattea per il territorio piemontese.
Un altro capitolo riguarda le iniziative culturali e sportive, con il coinvolgimento di scuole, associazioni e comunità locali per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico dei due comuni.
«Questo gemellaggio rappresenta un’opportunità per far conoscere la nostra identità e per costruire una rete turistica strategica tra la Liguria e il Piemonte», sottolinea il sindaco di Badalucco Matteo Orengo.
«Siamo veramente soddisfatti di questo incontro con la comunità e il comune di Badalucco – afferma il sindaco di Sestriere Gianni Poncet –. È stata una visita propedeutica a una collaborazione che potrà partire dall’aspetto turistico e sportivo, passando per l’enogastronomia. Siamo soddisfatti anche del fatto che questo splendido territorio possa abbinarsi a Sestriere, il comune più alto d’Italia».
Il percorso proseguirà con la stesura di un protocollo d’intesa che definirà gli impegni delle due amministrazioni. Il documento sarà quindi sottoposto ai rispettivi consigli comunali. Dopo l’approvazione delle due assemblee, il gemellaggio potrà diventare ufficiale e la firma sarà accompagnata da una cerimonia aperta alle comunità e alle associazioni dei due territori.