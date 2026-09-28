B-Solutions 3.0, a Ventimiglia l’evento conclusivo del progetto

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia, in collaborazione con la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), conclude il percorso del progetto B-Solutions 3.0 – “Public services for people moving across borders”, promosso dall’Association of European Border Regions (AEBR) in collaborazione con la Commissione europea. Il progetto ha avuto l’obiettivo di analizzare ed affrontare gli ostacoli di natura giuridico- amministrativa che possono limitare lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e l’erogazione di servizi pubblici, con particolare attenzione alla mobilità ed al trasporto pubblico locale tra Italia e Francia.