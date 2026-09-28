l'appuntamento|
B-Solutions 3.0, a Ventimiglia l’evento conclusivo del progetto
Ha avuto l’obiettivo di analizzare ed affrontare gli ostacoli di natura giuridico- amministrativa che possono limitare lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e l’erogazione di servizi pubblici
Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia, in collaborazione con la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), conclude il percorso del progetto B-Solutions 3.0 – “Public services for people moving across borders”, promosso dall’Association of European Border Regions (AEBR) in collaborazione con la Commissione europea. Il progetto ha avuto l’obiettivo di analizzare ed affrontare gli ostacoli di natura giuridico- amministrativa che possono limitare lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e l’erogazione di servizi pubblici, con particolare attenzione alla mobilità ed al trasporto pubblico locale tra Italia e Francia.
L’attività si è concentrata sull’individuazione di soluzioni giuridicamente praticabili per migliorare i collegamenti nell’area di confine, a beneficio di residenti, lavoratori, studenti e visitatori che quotidianamente si spostano tra i due Paesi. Il progetto ha anche approfondito le prospettive di rafforzamento della linea 25 Zestbus Mentone–Tenda valutando possibili interventi finalizzati ad ampliare l’offerta in Italia, incrementando la frequenza delle corse e migliorando la fruibilità del servizio.
L’evento conclusivo del progetto si terrà domani, martedì 29 settembre, a partire dalle 10, presso la Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia. L’incontro rappresenterà un’importante occasione per presentare le attività realizzate, condividere i risultati raggiunti ed approfondire le prospettive future per il miglioramento dei servizi pubblici rivolti alle persone che si muovono attraverso le frontiere.
L’appuntamento costituirà inoltre un momento di confronto tra le istituzioni ed i soggetti coinvolti, volto a valorizzare il lavoro svolto ed a individuare possibili sviluppi futuri della cooperazione transfrontaliera nell’area italo-francese.