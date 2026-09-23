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Aziende centenarie, riaperte le iscrizioni al Registro nazionale delle Imprese Storiche
Domande entro il 30 settembre 2026 per le imprese che hanno compiuto 100 anni al 31 dicembre 2025
Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria invita le imprese centenarie a iscriversi al Registro delle imprese storiche italiane. Istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Registro delle imprese storiche valorizza il tessuto economico italiano dando risalto alle imprese che nella loro longevità ultracentenaria testimoniano le trasformazioni e i caratteri più profondi dell’identità nazionale.
Allo scopo di valorizzare tutte le realtà imprenditoriali che hanno già raggiunto i 100 anni nel 2025 o che li matureranno nel 2026, Unioncamere ha recentemente riaperto le iscrizioni al Registro.
Le domande potranno essere presentate: entro il 30 settembre 2026 per le imprese che hanno compiuto 100 anni al 31 dicembre 2025; fino al 31 luglio 2027 per le imprese che matureranno i 100 anni al 31 dicembre 2026.
Il Registro coinvolge tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte al Registro Imprese con una continuità di attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni. E’ consultabile sul sito di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche), filtrando la ricerca per Regione, Camera di Commercio, Settore e Periodo.
Per partecipare è necessario consultare il Regolamento del Registro o consulta la pagina registro-nazionale-delle-imprese-storiche.