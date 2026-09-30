Auto si ribalta in corso Mazzini, ferita una donna di 70 anni

La conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un plinto. Estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco insieme al 118, era cosciente e vigile

Sanremo. Incidente stradale nella mattinata di oggi in corso Giuseppe Mazzini, dove un’automobile si è ribaltata dopo essere finita contro un plinto.

L’allarme è scattato poco dopo le 9. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 70 anni avrebbe perso il controllo della vettura, urtando il manufatto e finendo poi con l’auto rovesciata sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che ha operato insieme al personale sanitario del 118 per estrarre la conducente dall’abitacolo. La donna, al momento del soccorso, era cosciente e vigile.

Per l’emergenza sono intervenuti anche l’automedica Alfa 2, l’ambulanza infermierizzata India 15 e un mezzo della Croce Rossa di Sanremo.

Dopo essere stata stabilizzata, la settantenne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per gli accertamenti del caso.