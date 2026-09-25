Attraversamenti sull’Aurelia, Anas e Comune potenzieranno sicurezza

Ventimiglia. L’Amministrazione comunale aveva avanzato ad ANAS la proposta di realizzare tre attraversamenti pedonali rialzati lungo la Strada Statale 1 Aurelia, nei tratti verso Ponte San Ludovico, in corso Montecarlo e in corso Mentone, raccogliendo le legittime richieste provenienti dai cittadini residenti, in particolare durante il periodo di chiusura dell’Aurelia “bassa” per i lavori di consolidamento delle gallerie. La proposta, tuttavia, ha ricevuto parere negativo da parte di ANAS, in qualità di ente proprietario della strada. Il diniego è motivato da precise disposizioni normative: l’articolo 42 del Codice della Strada e l’articolo 179, comma 5, del relativo Regolamento stabiliscono infatti limitazioni alla realizzazione di dossi artificiali lungo le strade che costituiscono itinerari preferenziali per i veicoli normalmente impiegati nei servizi di soccorso e di pronto intervento. Gli attraversamenti pedonali rialzati rientrano, secondo il riscontro ricevuto da ANAS, nella tipologia di interventi non compatibili con i requisiti tecnici e normativi previsti per questi particolari tratti della viabilità.

«Avevamo avanzato questa proposta con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle richieste dei cittadini e aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo una strada particolarmente importante e trafficata – dichiara il sindaco Flavio Di Muro. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, effettuando un sopralluogo con il Prefetto e con il Responsabile della struttura territoriale di ANAS Liguria. Di fronte a un limite imposto dalla normativa, però, è nostro dovere individuare soluzioni alternative e altrettanto concrete».