ASL 1, il Tribunale di Imperia boccia il conferimento dell’incarico da dirigente farmacista: la procedura va rifatta
I legali della dottoressa Delucis, avvocati Pier Franco Raffaelli e Marco Bosio, esprimono soddisfazione per l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione impugnata e attendono il deposito delle motivazioni della sentenza per una valutazione completa della decisione
Imperia. La Sezione Lavoro del Tribunale di Imperia, con dispositivo pronunciato il 16 settembre scorso, ha dichiarato l’illegittimità della deliberazione n. 672 del 26 luglio 2023 con la quale l’allora Asl 1 (oggi Ats) aveva conferito l’incarico quinquennale di Dirigente Farmacista di Struttura Complessa.
Il Giudice del Lavoro, dott. Fabio Favalli, ha inoltre condannato l’Azienda sanitaria a rinnovare la seconda fase della procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico.
La decisione arriva a seguito del ricorso promosso dalla dottoressa Susanna Delucis, dirigente farmacista dell’Azienda, che aveva contestato la legittimità della procedura seguita per il conferimento dell’incarico.
Il dato di particolare rilievo che emerge dal dispositivo è la dichiarazione di illegittimità del conferimento disposto nel 2023, cui consegue l’obbligo per l’Azienda di rinnovare la fase della procedura indicata dal Tribunale.
I legali della dottoressa Delucis, avvocati Pier Franco Raffaelli e Marco Bosio, esprimono soddisfazione per l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione impugnata e attendono il deposito delle motivazioni della sentenza per una valutazione completa della decisione.
L’attenzione si concentra ora sui prossimi atti dell’Azienda sanitaria e sulle modalità con le quali questa darà esecuzione al dispositivo. Delucis e i suoi legali seguiranno con attenzione gli sviluppi della vicenda.