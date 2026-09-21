“Ascoltami”, a Sanremo seconda giornata per gli screening dell’udito gratuiti

Sanremo . Dopo il successo delle scorse settimane, torna a Sanremo “ Ascoltami ”, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione uditiva che offre nuovamente la possibilità di effettuare screening dell’udito gratuiti lunedì 28 settembre nei locali della Banca del Tempo (Palafiori, corso Garibaldi 1), dalle 9 alle 17.

L’iniziativa, nata in collaborazione con l’agenzia Jesurum Leoni Comunicazione e già accolta in oltre sessanta comuni italiani, risponde direttamente al richiamo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomanda di effettuare controlli professionali dell’udito con cadenza annuale a partire dai 50 anni.

«Siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente a Sanremo la campagna “Ascoltami” – dichiara il vincesindaco Fulvio Fellegara – un’iniziativa di valore che nella precedente giornata ha registrato una grande risposta da parte della cittadinanza. Ringrazio gli organizzatori e la Banca del Tempo per la preziosa collaborazione che rende possibile questo importante appuntamento».

Si ricorda che l’ipoacusia (il calo dell’udito) è una condizione che tende a svilupparsi in modo graduale e spesso invisibile ma che può incidere profondamente sul benessere psicofisico e sulla vita di relazione. In Italia si stima che circa il 12% della popolazione — quasi 7 milioni di persone — conviva con un deficit uditivo.