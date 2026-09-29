Aquila d’Arroscia, la diga di Ferraia torna a servire 400 aziende agricole

Aquila d’Arroscia. Acqua per circa 400 aziende agricole, energia idroelettrica e un nuovo percorso naturalistico: la diga di Ferraia torna a vivere con il progetto della Provincia cofinanziato con fondi europei. L’impianto, vicino al confine con le province di Savona e Cuneo, ha già assicurato durante l’estate il fabbisogno delle attività della zona.

A verificare il risultato dei lavori è stato il presidente della Provincia Claudio Scajola durante un sopralluogo. «Mi ha emozionato e riempito di gioia vedere che questo progetto è diventato realtà», ha commentato. Il recupero di Ferraia non riguarda soltanto l’approvvigionamento per l’agricoltura. Una centralina da 10 kW/h consente di sfruttare il salto d’acqua per generare elettricità. I proventi saranno destinati dal comune di Aquila d’Arroscia alla manutenzione del complesso, così da coprire nel tempo i costi necessari alla sua conservazione.