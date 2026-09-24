Approvato in Giunta l’albo degli operatori economici per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria del Comune
Costituisce uno strumento informatizzato utile per la scelta efficiente, veloce e snella, nel rispetto della normativa
Imperia. La Giunta comunale di Imperia in data odierna ha approvato la delibera ad oggetto “ regolamento per la formazione e le gestione telematica dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici ( DLGS 36/23), che verrà sottoposta al prossimo consiglio comunale.
Questo regolamento costituisce uno strumento informatizzato utile per la scelta efficiente, veloce e snella, nel rispetto della normativa, delle ditte che parteciperanno, secondo criteri di rotazione, all’affidamento degli appalti da parte del Comune.
In questo modo il Comune recepisce specifiche istanze provenienti dalle associazioni, anche del territorio, volte ad un efficentamento delle procedure di gara con il fine di valorizzare il lavoro delle piccole imprese e delle ditte di settore.