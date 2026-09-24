Approvato in Giunta l’albo degli operatori economici per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria del Comune

Imperia. La Giunta comunale di Imperia in data odierna ha approvato la delibera ad oggetto “ regolamento per la formazione e le gestione telematica dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici ( DLGS 36/23), che verrà sottoposta al prossimo consiglio comunale.