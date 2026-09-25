Amaie Energia e Servizi Premio Banca di Caraglio 2026

Sanremo. Amaie Energia e Servizi S.r.l. è risultata tra le aziende aggiudicatarie del Premio Banca di Caraglio 2026, iniziativa dedicata alle imprese che hanno sviluppato percorsi concreti sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e della governance – ESG.

Il Premio, promosso dalla Banca di Caraglio in collaborazione con Progesia e SAA – School of Management dell’Università di Torino, prevede l’assegnazione alle aziende selezionate di una borsa di studio per la partecipazione al Master Executive in Sustainability Management, percorso di alta formazione dedicato alla sostenibilità, alla governance e all’innovazione aziendale.

La candidatura di Amaie Energia e Servizi ha riguardato il percorso complessivamente intrapreso dalla società in materia ESG, prendendo in considerazione diversi ambiti dell’organizzazione aziendale: dalla redazione del Bilancio di Sostenibilità agli investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, dalla digitalizzazione dei processi alle certificazioni conseguite, fino alle iniziative dedicate al personale e al rapporto con il territorio.

«È un riconoscimento che ci fa particolarmente piacere – commenta il Presidente di Amaie Energia e Servizi, Sergio Tommasini – perché non premia un singolo progetto, ma prende in considerazione il percorso complessivo che l’azienda sta compiendo. Sostenibilità significa certamente attenzione all’ambiente, ma anche organizzazione, governance, digitalizzazione, qualità del lavoro e capacità di costruire competenze all’interno dell’azienda».

Tommasini rivolge quindi un ringraziamento agli uffici che hanno seguito direttamente la candidatura.

«Desidero congratularmi con tutti gli uffici e con le persone che, attraverso il proprio lavoro quotidiano, hanno consentito ad Amaie Energia e Servizi di raggiungere questo risultato. Un ringraziamento particolare va a Raffaella Fenoglio, Responsabile Amministrazione e Finanza, e a Giulia Sepe dell’Ufficio Contabilità, che hanno seguito direttamente e con grande attenzione la candidatura, riuscendo a rappresentare in maniera organica il lavoro sviluppato dalla società sui diversi ambiti ESG».

Il riconoscimento assume inoltre un valore concreto perché consentirà a un dipendente di Amaie Energia e Servizi di partecipare gratuitamente al Master Executive in Sustainability Management. La comunicazione ufficiale ricevuta dalla società indica un percorso della durata complessiva di 136 ore.

«Trovo particolarmente positivo – prosegue Tommasini – che il premio si traduca in un investimento sulle persone. Un’azienda cresce quando agli investimenti materiali affianca quelli sulle competenze. La possibilità di formare ulteriormente una nostra risorsa sui temi ESG significa riportare all’interno della società nuove conoscenze e strumenti che potranno essere utilizzati negli anni a venire».

La cerimonia ufficiale di premiazione è prevista per venerdì 30 ottobre 2026 presso la sede della Banca di Caraglio.