Allarme scabbia in RSA di Taggia, scatta protocollo di contenimento

Taggia. Stop temporaneo alle visite in presenza all’interno della RSA “Ospedale di Carità” .

La Direzione e l’Équipe Sanitaria della struttura hanno disposto la chiusura dell’accesso ai parenti a seguito dell’individuazione di alcuni casi sospetti di scabbia, in attesa del riscontro dermatologico strumentale.

Una misura restrittiva ma di natura precauzionale, adottata per tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti anziani e del personale in servizio. La struttura, che accoglie circa 64 pazienti a fronte di una forza lavoro di oltre 40 operatori, rappresenta una comunità complessa dove la gestione tempestiva dei protocolli è fondamentale. Contattato telefonicamente, il direttore amministrativo della struttura Massimiliano Borioli, ha spiegato che sono state seguite rigorosamente tutte le procedure standard, analogamente a quanto fatto in occasione di un analogo episodio verificatosi mesi fa.

Il direttore ha inoltre sottolineato che l’origine del problema non è interna: la RSA si mantiene in condizioni igieniche assolutamente impeccabili — una circostanza confermata anche da ex lavoratori della struttura — e l’ipotesi più probabile è che i pazienti abbiano contratto il parassita all’esterno, verosimilmente durante visite ambulatoriali effettuate al di fuori della residenza. A conferma della massima attenzione, al rientro da tali visite vengono applicate puntualmente tutte le procedure previste, il che comporta anche la temporanea chiusura delle visite esterne per garantire il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Dal quartier generale della fondazione specificano che l’assistenza quotidiana non subirà alcuna interruzione, venendo garantita integralmente dagli operatori interni. Ai familiari è stato richiesto di limitare le chiamate telefoniche alla struttura per permettere al personale di concentrarsi sulla gestione sanitaria, garantendo comunque aggiornamenti costanti via email e invitando a contattare il proprio medico curante in caso di comparsa di sintomi sospetti.

Il quadro nella provincia: un problema ricorrente tra scuole e Rsa

I sospetti riscontrati a Taggia si inseriscono in un contesto più ampio che, negli ultimi mesi, ha visto la provincia di Imperia fare i conti con diversi episodi legati alla scabbia, tra istituti scolastici e strutture socio-sanitarie.

Soltanto pochi mesi fa, nel marzo 2026, il tema è approdato anche in consiglio regionale attraverso un ordine del giorno — a prima firma della consigliera di Forza Italia Chiara Cerri — volto a chiedere l’introduzione della gratuità dei farmaci necessari per il trattamento e la profilassi della patologia.

Analizzando lo storico recente del territorio:

* Novembre 2025 (Bordighera e Ventimiglia): Alcuni casi registrati in una scuola primaria di Bordighera e a Ventimiglia avevano fatto scattare le circolari dell’Asl1, con l’allontanamento precauzionale di 24 ore dall’inizio del trattamento e interventi straordinari di pulizia e igienizzazione delle aree esterne e dei parchi giochi affidati a TeknoService.

* Gennaio 2025 (Imperia): Un episodio registrato in una scuola elementare della frazione Caramagna aveva spinto l’Asl1 a promuovere specifiche attività di screening.