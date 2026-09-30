Al Palazzetto di via Diaz la “casa” delle associazioni di Bordighera Sport Hub
Raggiunto un accordo per il recupero e l’utilizzo degli spazi attualmente inutilizzati al piano superiore. La piscina sarà omologata per gare nazionali e internazionali
Bordighera. Nuovi spazi per le associazioni sportive e piscina comunale verso l’omologazione per ospitare gare nazionali e internazionali. Sono le principali novità emerse questa mattina durante un sopralluogo al palazzetto dello sport di via Diaz, struttura comunale gestita dalla società My Sport.
All’incontro hanno partecipato i vertici della società genovese, il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, l’assessore allo Sport Massimiliano Di Vito e Sergio Giribaldi, in rappresentanza di Bordighera Sport Hub: la rete, nata su impulso dell’amministrazione comunale, che riunisce le realtà sportive presenti sul territorio cittadino.
Nel corso del sopralluogo è stato raggiunto un accordo per il recupero e l’utilizzo degli spazi attualmente inutilizzati al piano superiore della piscina comunale. Gli ambienti saranno ammodernati e destinati a diventare la sede di Bordighera Sport Hub, ma saranno anche messi a disposizione delle associazioni sportive della città.
Un intervento importante, che ha l’obiettivo di creare un punto di riferimento condiviso per le società e le realtà sportive bordigotte, favorendo la collaborazione e una gestione più coordinata delle attività.
La novità riguarda anche la piscina comunale, che sarà oggetto di un percorso di omologazione per consentire lo svolgimento di competizioni di livello nazionale e internazionale. Un passaggio fondamentale per ampliare le possibilità di utilizzo dell’impianto e portare a Bordighera manifestazioni sportive di maggiore rilevanza.
Il sopralluogo odierno rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del palazzetto di via Diaz e, più in generale, dell’offerta sportiva cittadina, con ricadute che potrebbero interessare anche le società e gli atleti del comprensorio.