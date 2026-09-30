Al Palazzetto di via Diaz la “casa” delle associazioni di Bordighera Sport Hub

Raggiunto un accordo per il recupero e l’utilizzo degli spazi attualmente inutilizzati al piano superiore. La piscina sarà omologata per gare nazionali e internazionali

Bordighera. Nuovi spazi per le associazioni sportive e piscina comunale verso l’omologazione per ospitare gare nazionali e internazionali. Sono le principali novità emerse questa mattina durante un sopralluogo al palazzetto dello sport di via Diaz, struttura comunale gestita dalla società My Sport.

All’incontro hanno partecipato i vertici della società genovese, il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, l’assessore allo Sport Massimiliano Di Vito e Sergio Giribaldi, in rappresentanza di Bordighera Sport Hub: la rete, nata su impulso dell’amministrazione comunale, che riunisce le realtà sportive presenti sul territorio cittadino.

Nel corso del sopralluogo è stato raggiunto un accordo per il recupero e l’utilizzo degli spazi attualmente inutilizzati al piano superiore della piscina comunale. Gli ambienti saranno ammodernati e destinati a diventare la sede di Bordighera Sport Hub, ma saranno anche messi a disposizione delle associazioni sportive della città.

Un intervento importante, che ha l’obiettivo di creare un punto di riferimento condiviso per le società e le realtà sportive bordigotte, favorendo la collaborazione e una gestione più coordinata delle attività.

La novità riguarda anche la piscina comunale, che sarà oggetto di un percorso di omologazione per consentire lo svolgimento di competizioni di livello nazionale e internazionale. Un passaggio fondamentale per ampliare le possibilità di utilizzo dell’impianto e portare a Bordighera manifestazioni sportive di maggiore rilevanza.