Al mercato del venerdì di Ventimiglia sequestrati 200 pezzi contraffatti

Ventimiglia . Continua l’intensa attività di prevenzione e contrasto al deleterio fenomeno della contraffazione durante il mercato settimanale di Ventimiglia . Nella giornata di ieri, infatti, nel corso dei servizi di ordine pubblico presso il mercato storico di Ventimiglia, personale della Polizia di Stato del Commissariato, coordinati dal Primo Dirigente Paolo Arena, nell’alveo dell’ordinanza di servizio emanata dal Questore di Imperia, Lo Iacono, dopo mirati servizi di osservazione e appostamento, ha scovato sul lungomare un gruppo di 5 extracomunitari con al seguito numerosa pelletteria contraffatta riposta all’interno di voluminosi sacchi, soprattutto borse, occhiali da sole, felpe, berretti, con marchi di prestigiose case di moda quali Armani, Chanel, Miu Miu, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Versace, pronti per la vendita al dettaglio.

Con tutte le precauzioni del caso, considerata l’elevata affluenza di persone, diverse delle quali provenienti anche dal vicino territorio francese, gli Agenti sono passati allo scoperto riuscendo a trattenere e sequestrare la merce in via Veneto mentre gli ambulanti abusivi si sono allontani per le vie limitrofe complice la calca di persone. L’acquirente straniera di una borsa, è stata sanzionata amministrativamente.