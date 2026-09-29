Al duomo di Imperia le celebrazioni di San Michele Arcangelo

Imperia . Oggi nel Duomo di Imperia, si è svolta la celebrazione liturgica di San Michele Arcangelo Santo Patrono e protettore della Polizia di Stato .

Alla celebrazione, officiata da Mons. Guglielmo Borghetti Vescovo della Diocesi di Albenga Imperia, hanno partecipato le massime autorità civili, politiche e militari della provincia.

Alla celebrazione hanno partecipato, oltre ai Funzionari e al personale della Polizia di Stato, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dell’A.N.P.S., le famiglie dei poliziotti e i familiari delle vittime del dovere.