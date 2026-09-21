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Addio a don Antonio Robu, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Sanremo

21 settembre 2026 | 10:23
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di Redazione

Redazione

Addio a don Antonio Robu, il cordoglio dell&#8217;amministrazione comunale di Sanremo

«Ha lasciato un ricordo anche nel nostro territorio, in particolare nella comunità di San Giacomo, distinguendosi per l’umanità e la dedizione al servizio della collettività»

Sanremo. «Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio e vicinanza alla Diocesi e alla comunità parrocchiale per la scomparsa di Don Antonio Robu.

Sacerdote stimato e profondamente amato, Don Antonio ha lasciato un ricordo anche nel nostro territorio, in particolare nella comunità di San Giacomo, distinguendosi per l’umanità e la dedizione al servizio della collettività.

Ai suoi cari, ai confratelli e a quanti gli hanno voluto bene, il sindaco e l’Amministrazione comunale porgono le più sentite condoglianze».