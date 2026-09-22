Ad Airole, Diano Castello, Seborga e Triora la “Caccia ai tesori arancioni” del Touring Club Italiano

Imperia. Domenica 4 ottobre torna la “Caccia ai tesori arancioni“, la più grande caccia al tesoro d’Italia organizzata in contemporanea in oltre 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Un appuntamento aperto ad adulti e bambini, giunto alla settima edizione, pensato per scoprire in modo coinvolgente e inusuale l’identità più autentica dei territori e delle comunità che li abitano.

Tra le novità di questa edizione ci sono alcune tappe speciali dedicate a San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo, che ricorrono proprio domenica 4 ottobre. L’edizione 2026 introduce inoltre un passaporto, che verrà consegnato al termine e potrà essere timbrato ogni anno per testimoniare la partecipazione all’evento, e un’esclusiva sacca zaino riservata alle squadre iscritte.

In Liguria i comuni coinvolti sono 6, ognuno con un percorso ispirato a un tema caratteristico del territorio, per vivere la caccia in modo diverso e originale in ciascun borgo.

I percorsi classici accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi più rappresentativi di Airole (Im) dove si terrà un mercatino di artigianato e prodotti tipici locali e verrà acceso l’antico forno comunale, Diano Castello (Im) in cui sarà possibile visitare la chiesa di Santa Maria degli Angeli e il Convento Francescano, Seborga (Im) con la visita all’Antica Zecca e il laboratorio d’autunno con materiali naturali, banchetto di giochi, manufatti e libri per i bambini, Triora (Im) e Varese Ligure (Sp).

Castelnuovo Magra (SP) propone un ricco programma di attività: il trekking tra i vigneti con visita al borgo, un pranzo ai sapori dell’autunno, la premiazione del concorso epistolare “Dillo a Dante”, aperitivo con accompagnamento musicale mostra fotografica. Un programma vario che copre tutto l’arco della giornata.