“Acqua bene pubblico?”, a Imperia l’iniziativa di Alleanza Verdi Sinistra
In programma il 25 settembre alle 18
Imperia. Venerdì 25 settembre alle 18 a Imperia, in via Antica dell’Ospizio, appuntamento con l’iniziativa a tema acqua pubblica di Alleanza Verdi Sinistra.
«Terra Acqua bene pubblico? Le sfide del presente e del futuro per un diritto fondamentale. Dal tradimento dell’esito referendum fino alle criticità della gestione locale, la difesa della risorsa idrica è una priorità che riguarda da vicino l’Imperiese e tutto il territorio ligure.
Unisciti al dibattito organizzato da Alleanza Verdi Sinistra per fare il punto su privatizzazioni, gestione dei piccoli comuni e impatto delle opere idriche in provincia di Imperia.
Intervengono:
Lucio Sardi (Consigliere AVS Comune di Imperia) – ,
Fabio Natta (Sindaco di Cesio e Coord. Consulta Piccoli Comuni ANCI Liguria) –
Daniela Lantrua (Coordinamento AVS Prov. Imperia), Lello Anfossi (Geologo), Antonio Panizzi (Comitato No Diga No Invasi Badalucco) – :
Ti aspettiamo per fare rete e difendere insieme un bene comune essenziale».