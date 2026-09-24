A Taggia giornata con la Protezione Civile per il liceo scientifico sportivo dell’istituto Colombo

Taggia. Gli studenti delle classi del Liceo scientifico sportivo dell’istituto Colombo di Arma di Taggia hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni esperti della Protezione Civile, in una giornata di formazione dedicata alla gestione delle emergenze e alla conoscenza delle attività svolte quotidianamente a tutela della comunità.

L’iniziativa, inserita nei percorsi di Educazione Civica e Didattica Orientativa, ha permesso agli studenti di avvicinarsi al mondo della Protezione Civile e di conoscere il ruolo svolto da istituzioni, enti territoriali e volontari nella gestione delle situazioni di emergenza e nella tutela del territorio. L’incontro si è articolato in due momenti distinti, alternando una parte teorica a una

seconda fase pratica e dimostrativa.

La prima parte, di carattere prevalentemente teorico, è stata dedicata all’organizzazione e alle funzioni della Protezione Civile e, in particolare, all’importanza di conoscere i siti e i canali istituzionali a cui fare riferimento in caso di emergenza. Gli studenti hanno riflettuto sull’importanza di affidarsi a fonti ufficiali e di distinguere le comunicazioni attendibili dalle notizie non verificate che possono diffondersi rapidamente, soprattutto attraverso i social network.

La seconda parte della giornata ha avuto invece un carattere più pratico e coinvolgente. Gli esperti hanno presentato alcune delle situazioni che possono richiedere l’intervento della Protezione Civile, soffermandosi in particolare sulle tecniche di spegnimento degli incendi. Studenti e docenti hanno potuto osservare e sperimentare direttamente l’utilizzo degli strumenti antincendio, affrontando un principio d’incendio sotto la guida degli esperti. L’attività ha consentito di mettere in pratica quanto illustrato nella prima fase dell’incontro, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente e di adottare comportamenti adeguati alla situazione.