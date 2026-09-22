l'iniziativa|
A Seborga nuova lapide in ricordo dei partigiani fucilati dai nazisti
In programma domenica 27 settembre alle 11,30
Seborga. Domenica 27 settembre alle 11.30, in occasione della commemorazione dei partigiani fucilati dai nazifascisti, sarà scoperta la nuova lapide a imperitura memoria presso il giardino del sindaco B. Leone, luogo che da ora in poi si presterà, in modo consono, a ricorrenze e manifestazioni istituzionali.
«L’amministrazione comunale invita la popolazione tutta, le Associazioni presenti sul territorio: gruppo Alpini, Piazza Templari, Principato, Proseborga, Seborga Culture Club e Anpi provinciale a partecipare alla manifestazione a ricordo dei caduti. Anche se il tempo scorre inesorabile noi non possiamo far scivolare nell’oblio quanto successe.
E’ forte il desiderio che fatti simili non debbano accadere più, per questo la memoria deve essere salda, siamo convinti che non è l’odio che divide le genti, ma il reciproco rispetto e l’amore per la libertà e la pace che le unisce, l’unica via da perseguire; lo dobbiamo per i nostri figli e i figli dei nostri figli e per tutte le generazioni future».