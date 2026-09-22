A Seborga nuova lapide in ricordo dei partigiani fucilati dai nazisti

Seborga . Domenica 27 settembre alle 11.30, in occasione della commemorazione dei partigiani fucilati dai nazifascisti, sarà scoperta la nuova lapide a imperitura memoria presso il giardino del sindaco B. Leone, luogo che da ora in poi si presterà, in modo consono, a ricorrenze e manifestazioni istituzionali.

E’ forte il desiderio che fatti simili non debbano accadere più, per questo la memoria deve essere salda, siamo convinti che non è l’odio che divide le genti, ma il reciproco rispetto e l’amore per la libertà e la pace che le unisce, l’unica via da perseguire; lo dobbiamo per i nostri figli e i figli dei nostri figli e per tutte le generazioni future».