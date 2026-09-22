A Sanremo raccolta firme contro il Ddl Caccia
22 settembre 2026 | 15:35
Oggi al Palafiori
Sanremo. L’associazione Sanremo Città di Pace, insieme a consiglieri comunali e volontari (tra cui il consigliere comunale Vittorio Toesca, Desiree Negri ed esponenti delle Ambulanze Veterinarie e dell’Enpa), ha organizzato questa mattina un presidio al Palafiori per la raccolta firme contro il disegno di legge sulla caccia, già approvato dal Senato e ora in esame alla Camera.
I promotori contestano il provvedimento per i rischi legati alla sicurezza pubblica nelle aree montane, l’aumento delle specie cacciabili e l’inefficacia scientifica della misura nella gestione della fauna selvati
ca.