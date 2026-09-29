2 ottobre alle 18|
A Sanremo presentazione del libro di Raffaella Grasso “Trans-locare”
Un viaggio tra parole e musica con la partecipazione dell’Orchestra Note Libere
Sanremo.Venerdì 2 ottobre, alle 18, lo spazio di piazza Cassini 10/11 ospiterà la presentazione dell’opera “Trans-locare” della scrittrice Raffaella Grasso (Bonaccorso Editore), un volume che si arricchisce della prefazione firmata dal sindaco Alessandro Mager. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali, propone un percorso emozionante incentrato sui temi del cambiamento, della memoria e della ricerca di un nuovo modo di abitare i luoghi e le relazioni.
Il volume racconta il trasloco non solo come spostamento fisico ma come esperienza dell’anima, nata dalla scelta dell’autrice di lasciare Roma dopo cinquant’anni per approdare in Liguria, a Sanremo. Attraverso una scrittura intensa ed elegante, Raffaella Grasso instaura, come evidenzia il sindaco Alessandro Mager nella prefazione, una “comunicazione autentica con la città e i suoi abitanti” dando vita a un viaggio “ispirato da una ricerca introspettiva, dall’intreccio di presente, passato e futuro che si rincorrono di parola in parola”.
L’evento vedrà la partecipazione della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere”, i cui intermezzi musicali arricchiranno il pomeriggio in un suggestivo ed armonioso connubio tra musica e parole. Al termine della presentazione, il pubblico potrà partecipare allo spazio dedicato al firma-copie con l’autrice. Venerdì pomeriggio sarà presente l’assessore alla cultura Enza Dedali.