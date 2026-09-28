la ricorrenza|
A San Biagio della Cima le celebrazioni di Nostra Signora dei Dolori
La comunità locale e i numerosi pellegrini si sono ritrovati presso il santuario settecentesco per rinnovare una devozione le cui prime testimonianze storiche risalgono alla fine del XV secolo
San Biagio della Cima. Ieri San Biagio della Cima ha festeggiato la ricorrenza di Nostra Signora dei Dolori, un appuntamento annuale che unisce fede, cultura e tradizione popolare nel suggestivo borgo della Val Verbone.
La comunità locale e i numerosi pellegrini si sono ritrovati presso il santuario settecentesco, situato sul poggio che domina l’abitato, per rinnovare una devozione le cui prime testimonianze storiche risalgono alla fine del XV secolo. Il momento centrale della giornata è stato la tradizionale processione, durante la quale la statua della Madonna è stata portata a spalle lungo le vie del borgo, accompagnata da canti e preghiere.
A conclusione della processione e messa è stato un momento di convivialità con canzoni della banda di San Biagio della Cima e un banchetto per tutti. i più sentiti ringraziamenti al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale, al parroco, ai priori e alle prioresse, alla banda di San Biagio della Cima e a tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente per far sì che queste importanti tradizioni vengano trasmesse alle prossime generazioni. Con la conclusione della festa, la comunità saluta un momento fondamentale della propria identità storica e si prepara a custodire, fino al prossimo anno, il profondo legame con la sua “Madonna Addolorata”.