A Olivetta San Michele la “Giornata della prevenzione”

Olivetta San Michele. È stata una mattinata all’insegna della partecipazione e dell’entusiasmo quella vissuta oggi a Olivetta San Michele, che ha ospitato con grande successo la giornata della prevenzione organizzata dal Comitato di Ventimiglia della Croce Rossa Italiana.

L’evento, intitolato “Oasi della salute prevenzione in piazza”, ha rappresentato un appuntamento molto atteso e di grande rilievo per il territorio, confermando quanto la tutela della salute e la cultura della prevenzione siano valori fondamentali e condivisi dai cittadini.

L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ventimiglia, a partire dal suo presidente, Alfredo Tiberi. Un ringraziamento particolare è stato esteso anche al Dott. Federico Bruno e a tutti i volontari che, mettendo a disposizione tempo, professionalità e competenze, hanno garantito la perfetta riuscita del servizio.