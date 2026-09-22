A Isolabona scuola rinnovata: investiti 135 mila euro per l’efficientamento energetico

Isolabona. Una scuola più efficiente, confortevole e sostenibile, tornata soprattutto a riempirsi delle voci e dei sorrisi dei bambini. Lunedì 21 settembre ha preso ufficialmente il via il nuovo anno scolastico nel plesso di Isolabona dell’Istituto Comprensivo “Val Nervia”, dopo il differimento di una settimana dell’avvio delle attività didattiche, disposto dal Comune per consentire il completamento degli ultimi adempimenti successivi al cantiere e la sistemazione degli spazi.

Per il primo giorno di scuola, il dirigente scolastico Francesco Lettieri, l’assessore comunale alla scuola Lorenzo Cortelli e il presidente del consiglio comunale Giorgio Trivella Martini hanno visitato le sezioni dell’infanzia e le classi della primaria, salutando bambini, famiglie, insegnanti e collaboratori scolastici.

Durante l’estate l’edificio è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico per complessivi 135 mila euro, finanziato da Regione Liguria attraverso il bando Filse FESR per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. I lavori hanno riguardato, tra l’altro, l’isolamento del tetto, la sostituzione degli infissi e l’installazione di nuove pompe di calore per il riscaldamento, con l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica dell’edificio, contenere i consumi e rendere gli ambienti più confortevoli e sostenibili.

«Investire sulla scuola significa investire sul futuro di Isolabona – dichiara il sindaco Andrea Lombardi –. Per un piccolo Comune mantenere una scuola viva, accogliente ed efficiente non significa soltanto garantire un servizio fondamentale alle famiglie: significa sostenere le giovani famiglie, contrastare lo spopolamento e continuare a credere nella vitalità della nostra comunità. Ringraziamo Regione Liguria per aver finanziato un intervento così importante. Abbiamo chiesto alle famiglie qualche giorno di pazienza in più, ma possiamo ora restituire ai nostri bambini un edificio migliorato e più efficiente. La scuola continuerà a essere una priorità dell’Amministrazione comunale».

Il dirigente scolastico Francesco Lettieri sottolinea: «Ritrovare i bambini nelle loro aule è il modo più bello per cominciare un nuovo anno scolastico. Ringrazio l’amministrazione comunale per l’attenzione rivolta al plesso di Isolabona e tutti coloro che hanno lavorato affinché gli ambienti fossero pronti ad accogliere alunni e personale. Una scuola curata, confortevole ed efficiente contribuisce alla qualità dell’esperienza educativa ed è, prima di tutto, luogo di apprendimento, relazione e crescita».

Per l’assessore alla Scuola Lorenzo Cortelli, che affianca all’incarico amministrativo la professione di insegnante, «entrare in una scuola il primo giorno ha sempre qualcosa di speciale. Lo sento da assessore, ma inevitabilmente anche da insegnante. Dietro ogni banco ci sono aspettative, curiosità, qualche timore e soprattutto un pezzo del futuro dei nostri ragazzi. Gli interventi realizzati sono importanti, ma una scuola non è fatta soltanto di muri, finestre e impianti: è fatta prima di tutto delle persone che ogni giorno la fanno vivere, dei bambini, degli insegnanti, dei collaboratori e delle famiglie. Vedere i bambini tornare nelle loro aule è stata la soddisfazione più grande. Prendersi cura della scuola significa prendersi cura della comunità che verrà dopo di noi».

La visita ha avuto un significato personale anche per il presidente del consiglio comunale Giorgio Trivella Martini, che proprio nel plesso di Isolabona è stato alunno e ha ritrovato alcuni dei suoi maestri. «Rientrare in questa scuola e ritrovare alcuni dei maestri che mi hanno accompagnato quando ero bambino è stata una grande emozione – racconta Trivella Martini –. Un tempo ero io a sedermi tra questi banchi e tornarvi come rappresentante delle istituzioni del mio paese fa capire quanto una scuola, soprattutto in una piccola comunità, sia molto più di un edificio. È un luogo che unisce le generazioni, custodisce i ricordi di chi è cresciuto qui e accompagna chi sta iniziando oggi il proprio percorso».