val nervia|
A Isolabona ritorna la tradizionale Castagnata d’autunno
appuntamento domenica 4 ottobre
Isolabona. Riparte la stagione degli eventi autunnali in Val Nervia. La Pro Loco APS di Isolabona, in collaborazione con l’Associazione Alpini Val Nervia, organizza la tradizionale Castagnata, un appuntamento imperdibile all’insegna della convivialità, della buona cucina locale e del divertimento. L’evento si terrà domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 12:30, nella caratteristica cornice di “Sotto i tigli” (Area festeggiamenti).
Il ricco menù della giornata sposa i sapori più autentici della tradizione e prevede: Trippe e fagioli polenta con salsiccia o formaggio Castagne Dolce Ad accompagnare i piatti ci sarà la birra artigianale del Birrificio della Contea.
Il pomeriggio sarà inoltre animato da tanta musica e divertimento grazie alla presenza del DJ Michele Trifirò. Gli organizzatori ricordano che per partecipare è richiesta la prenotazione. I posti sono limitati. Info utili e prenotazioni si effettuano solo su WhatsApp al numero 338 1665830.
La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare per trascorrere insieme una splendida giornata di festa.