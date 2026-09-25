A Isolabona ritorna la tradizionale Castagnata d’autunno

Il ricco menù della giornata sposa i sapori più autentici della tradizione e prevede: Trippe e fagioli polenta con salsiccia o formaggio Castagne Dolce Ad accompagnare i piatti ci sarà la birra artigianale del Birrificio della Contea.

Il pomeriggio sarà inoltre animato da tanta musica e divertimento grazie alla presenza del DJ Michele Trifirò. Gli organizzatori ricordano che per partecipare è richiesta la prenotazione. I posti sono limitati. Info utili e prenotazioni si effettuano solo su WhatsApp al numero 338 1665830.