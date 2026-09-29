800 atleti da 31 nazioni in gara al Geoplin Challenge Sanremo

Sanremo. Nel fine settimana del 3-4 ottobre, per la quinta volta, si ripeterà la magia di Geoplin Challenge Sanremo. Più di un triathlon internazionale, oltre lo sport: l’evento, ospitato da Portosole, inserito nel calendario delle manifestazioni del Comune di Sanremo, unisce culture, passioni, avvicina sportivi esperti e neofiti, unisce i giovani e le generazioni. In tutto, saranno 800 gli atleti al via, un numero che supera consistentemente il record dello scorso anno (erano 670 in tutto il weekend).

Il programma prevede le Gare Giovanili (100 atleti al via) e il Nuota e Corri (60 iscritti) nella giornata di sabato 3, il Triathlon Medio – la gara principale con 390 atleti al via – e il Triathlon Sprint (con 250 triatleti) nella giornata di domenica. Inoltre, venerdì 2 ottobre, alle ore 12, sarà organizzata una pedalata aperta a triatleti e appassionati “Sulle strade della Milano-Sanremo” con l’ex ciclista professionista Niccolò Bonifazio; a seguire (ore 17:30) si svolgerà una tavola rotonda sulla Dual Career Studenti-Atleti, a Portosole.

Davvero numerose le bandiere rappresentate: al via ci saranno triatleti provenienti da 31 nazioni (Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Olanda le più rappresentate, oltre ovviamente all’Italia, sino ad arrivare a Cina, Cile, Sudafrica e Australia) a testimonianza della spiccata connotazione internazionale dell’evento e della destinazione.

Geoplin Challenge Sanremo, che fa parte del circuito Challenge Family, sarà una gara qualificante per The Championship, la finale mondiale su distanza media che si svolgerà a maggio del prossimo anno.

«Per il quinto anno consecutivo vivremo le emozioni di Geoplin Challenge Sanremo, con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo che raggiungeranno la Regione Liguria per vivere un fine settimana internazionale – dice Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 e Race Director – Saranno giorni di condivisione, di passione per il triathlon e per il multisport, di grande divertimento. Sono entusiasta di accogliere atleti, allenatori, familiari e amici, semplici appassionati e curiosi nel nostro quartier generale di Portosole e lungo i percorsi che attraversano dieci comuni della Provincia di Imperia. Ogni anno, il comitato organizzatore compie sforzi maggiori per garantire la sicurezza sui percorsi, tanto affascinanti quanto impegnativi, e per regalare un weekend indimenticabile a tutti i presenti. Per questo devo ringraziare le amministrazioni e le istituzioni del territorio per la sensibilità sempre maggiore nei confronti della manifestazione e Geoplin Italia, title sponsor dell’evento che quest’anno ha creduto in noi. Con tutto il Core Team e tutti i volontari ci impegneremo al massimo per farvi vivere giornate straordinarie, ancora dal sapore estivo, nella magnifica Riviera dei Fiori».

Geoplin Challenge Sanremo è una tappa italiana del circuito internazionale Challenge Family che si svolge a Sanremo, in Portosole, nel cuore della Riviera Ligure. Giunto alla sua quinta edizione, il weekend di gare comprende la prova Middle Distance (1,9 km di nuoto, 81 km di ciclismo, 21,1 km di corsa), il Triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa), il Nuota e Corri (previste le formule SwimRun e Aquathlon, individuale e a squadre) e le Gare Giovanili. La frazione ciclistica, impegnativa, tecnica e spettacolare, ripercorre il tratto finale della Milano-Sanremo, rendendo il percorso unico nel panorama internazionale del triathlon. Geoplin Challenge Sanremo, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante delle iscrizioni, si conferma come una delle tappe più amate del calendario internazionale per paesaggio, ospitalità e atmosfera di gara.

La gara attraversa 11 comuni della provincia di Imperia (Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Pompeiana, Castellaro, Badalucco, Bajardo, Ceriana, Ospedaletti) confermando il legame con tutto il territorio del Ponente Ligure, nella Provincia di Imperia. Pur essendo un appuntamento destagionalizzato rispetto ai consueti flussi turistici, rappresenta un’opportunità di visibilità e promozione globale per tutti i territori interessati dall’evento sportivo.

Il quartier generale dell’evento sarà Portosole. Oltre alla possibilità di nuotare in uno specchio d’acqua trasparente e calmo e al fascino della pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, il race office, la zona cambio e la finish line saranno allestiti in uno dei più affascinanti porti turistici del Mediterrano, aspetto che stimola la curiosità degli sportivi, attratti dalle suggestive le immagini dello scorso anno con da barche e yacht ormeggiati a fare da sfondo e da cornice.

Inoltre, la qualità organizzativa che con dedizione e continui investimenti cresce anno dopo anno, rende questo appuntamento sempre più ambito anche dagli atleti dei paesi stranieri, vogliosi di vivere un’esperienza sportiva tutta italiana.

Infine, grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni del territorio, continua il processo di rinnovamento e manutenzione del manto stradale coinvolto dai tracciati di gara, aspetto che rende più sicura e piacevole la gara per tutti i partecipanti e rappresenta un beneficio tangibile per gli sportivi che vivono queste strade tutto l’anno.

Per la prima volta nella sua storia, il triathlon internazionale ha un title sponsor. Geoplin entra per la prima volta nel mondo dello sport italiano scegliendo un territorio e una manifestazione che incarnano perfettamente i valori dell’azienda: un evento internazionale capace di richiamare atleti e appassionati da tutto il mondo, portando con sé una cultura variegata, uno spirito di apertura e un respiro autenticamente globale. Geoplin Challenge Sanremo diventa così il palcoscenico ideale per una partnership che unisce sport, territorio e valori condivisi di energia positiva, sostenibilità e comunità, rappresentando un’azienda che – come per i triatleti – fa della flessibilità e della capacità di adattamento alcune delle caratteristiche vincenti.

Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport: «l Geoplin Challenge Sanremo rappresenta un appuntamento di grande valore per lo sport ligure e una straordinaria occasione di promozione per Sanremo e per tutta la Riviera dei Fiori. Il 3 e 4 ottobre la città tornerà ad ospitare atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo, confermando la propria capacità di organizzare manifestazioni di respiro internazionale e testimoniando la crescita tangibile di questa realtà sportiva, anno dopo anno. L’ingresso di Geoplin Italia come title sponsor, inoltre, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’evento e dimostra quanto sport, territorio e grandi partnership possano costruire insieme nuove opportunità. Sanremo, con il suo paesaggio, la sua capacità di accoglienza e la sua vocazione internazionale, è una cornice ideale per raccontare una Liguria dinamica, attrattiva e sempre più protagonista attraverso lo sport».

Luca Lombardi, assessore al Turismo e al Tempo Libero della Regione Liguria: «Geoplin Challenge Sanremo è un esempio concreto di come turismo e sport possano lavorare insieme per generare presenze e promuovere il territorio anche fuori dai mesi tradizionalmente più forti. Quest’anno saranno 800 gli atleti al via, superando nettamente il record dello scorso anno, quando furono circa 670 nell’intero weekend: 100 nelle Gare Giovanili, 60 nel Nuota e Corri, 390 nel Triathlon Medio e 250 nel Triathlon Sprint. Nel 2025, secondo l’analisi realizzata dagli organizzatori, l’evento aveva già portato oltre 4.000 persone in provincia di Imperia, con una ricaduta economica superiore ai 900 mila euro. È importante anche la scelta di collocare l’evento nel primo fine settimana di ottobre, creando una nuova occasione di viaggio fuori dall’alta stagione e rafforzando l’idea di una Liguria da vivere dodici mesi all’anno. Qui, inoltre, il territorio non fa semplicemente da sfondo alla gara, ma ne diventa parte integrante: mare, pista ciclopedonale, borghi, Valle Argentina e Poggio costruiscono un’esperienza che unisce turismo, sport, outdoor, paesaggio e identità. E l’effetto non si esaurisce nel weekend, perché una parte degli atleti torna durante l’anno per provare i percorsi, allenarsi e partecipare ai training camp, generando nuove presenze e facendo conoscere il Ponente ligure a un pubblico internazionale».

Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia: «I triatleti sono gli ambasciatori della vocazione sportiva del nostro territorio: mare ed entroterra offrono loro lo scenario ideale in cui cimentarsi, immersi nelle bellezze e nella varietà del nostro paesaggio. È dunque con grande piacere che saluto tutti i partecipanti alla quinta edizione del Challenge Sanremo, che esalta il triathlon sia sotto l’aspetto promozionale sia sotto l’aspetto puramente agonistico. Ringrazio gli organizzatori per la crescita della partecipazione – che conferma sempre più il livello internazionale della manifestazione – ed auguro a tutti i triatleti una piacevole esperienza».

Alessandro Mager, sindaco di Sanremo: «Festeggiare la quinta edizione del Geoplin Challenge Sanremo rappresenta un bel traguardo per la nostra città, che conferma la sua vocazione ad ospitare grandi eventi sportivi. Questa edizione, con la crescita dei numeri e l’affluenza di atleti stranieri, premia il lavoro fatto e testimonia quanto Sanremo sappia essere attrattiva tutto l’anno. Il nuovo posizionamento in calendario, a inizio ottobre, offre la cornice ideale per vivere due giornate di grande sport, unendo la passione per il triathlon alla bellezza del nostro territorio».

Alessandro Sindoni, assessore al turismo e allo sport del Comune di Sanremo: «Il Challenge Sanremo si conferma un importante volano turistico, capace di generare un indotto di livello e attrarre presenze internazionali sempre più numerose. Una formula, quella del Challenge, che rappresenta la chiave vincente di un evento che sa coinvolgere famiglie, appassionati e visitatori. Colgo l’occasione per rivolgere il più cordiale benvenuto a tutti gli atleti che, in questa quinta edizione, sceglieranno la nostra riviera per vivere un’esperienza sportiva e turistica indimenticabile».

Prudenza Carbone, CRM Director di Geoplin Italia: «Abbiamo scelto Challenge Sanremo perché racconta un’idea di energia nella quale ci riconosciamo. Il triathlon richiede preparazione, continuità, capacità di leggere le condizioni e di adattarsi rapidamente: qualità che appartengono anche al nostro modo di affrontare un mercato complesso e in continua evoluzione. C’è poi un altro aspetto che per noi conta molto: la dimensione internazionale della manifestazione, inserita in un territorio fortemente identitario come quello di Sanremo e della Riviera dei Fiori. Geoplin nasce da una storia europea, opera in più mercati e sta costruendo la propria presenza in Italia con lo stesso approccio: apertura, flessibilità e attenzione alle esigenze delle persone. Essere Title Sponsor significa quindi molto più che associare il nostro nome a una gara. Significa partecipare a un evento capace di mettere insieme sport, territorio, persone e culture diverse, portando a Sanremo quell’energia positiva che vogliamo esprimere anche come brand».

Giovanna Mascolo, responsabile marketing Portosole Sanremo: «Anche quest’anno lo sport entra in porto diventando luogo d’incontro per atleti e, soprattutto, un numero sempre più alto soprattutto di appassionati e famiglie. In Portosole non possiamo che condividere la soddisfazione degli organizzatori, felici di poter contribuire a una manifestazione di grande successo che esprime tanta energia e passione. La valorizzazione del legame tra sport, mare e territorio fa parte dei valori in cui crediamo: si tratta di un modo autentico per coinvolgere la città e farla conoscere sotto lati sempre nuovi e coinvolgenti».

Jort Vlam, CEO di Challenge Family: «Siamo entusiasti di tornare a Sanremo, in una cornice spettacolare che ha richiamato tantissimi atleti da 31 paesi. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare la comunità locale e i territori per il loro sostegno, i volontari, la città e naturalmente gli atleti: non vediamo l’ora di vivere un altro grande weekend di sport».

Il programma completo:

Venerdì 2 ottobre

12:00 Sulle strade della Milano-Sanremo: pedalata in compagnia di Niccolò Bonifazio, ex atleta Pro, alla scoperta del Cipressa e del Poggio Portosole

17:30 Tavola rotonda sulla Dual Career Studente-Atleta, con sportivi di rilevanza nazionale e autorità locali Portosole

Sabato 3 ottobre

dalle 10:00 alle 15:30 Gare Giovanili Portosole

15:30 premiazioni gare giovanili Portosole

16:30 Nuota e Corri Portosole

18:00 premiazioni Nuota e Corri Portosole