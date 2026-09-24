1,56 milioni di spettatori e 13,6% di share per il Super Karaoke di Canale 5 a Ventimiglia

Lo show, condotto da Michelle Hunziker dal Belvedere del Resentello, per tre martedì consecutivi, l’8, il 15 e il 22 settembre, ha portato la città e la Liguria nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset

Ventimiglia. Una media di circa 1 milione e 560mila spettatori e il 13,6% di share nelle tre puntate trasmesse in prima serata su Canale 5 e circa 22mila passaggi complessivi registrati a Ventimiglia nelle tre serate della manifestazione. Sono i numeri di Super Karaoke, lo show condotto da Michelle Hunziker dal Belvedere Resentello, che per tre martedì consecutivi, l’8, il 15 e il 22 settembre, ha portato Ventimiglia e la Liguria nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Il programma prevedeva fino a 24 concorrenti per ogni appuntamento e il coinvolgimento diretto del pubblico attraverso una web app dedicata.

«I numeri raccontano la dimensione che Super Karaoke è riuscito ad assumere e soprattutto la straordinaria vetrina che Ventimiglia e la Liguria hanno avuto per tre prime serate sulla televisione nazionale – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Una media di oltre un milione e mezzo di spettatori, insieme a una partecipazione sul territorio cresciuta fino ai circa 10mila passaggi dell’ultima serata, dimostra la capacità di un grande evento di mettere insieme spettacolo, pubblico e promozione della destinazione. Per tre settimane Ventimiglia, il Resentello e il Ponente ligure sono diventati il palcoscenico di uno dei principali canali televisivi nazionali. È questo uno degli obiettivi su cui vogliamo continuare a lavorare: utilizzare eventi di forte richiamo anche come strumenti di marketing territoriale. La visibilità televisiva non si esaurisce nelle ore della trasmissione, ma contribuisce a far conoscere una destinazione, ad accendere curiosità e a costruire un’immagine capace di raggiungere pubblici molto ampi».

«Super Karaoke conferma quanto i grandi eventi possano rappresentare uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione del territorio – dichiara l’assessore regionale ai Grandi Eventi Alessandro Piana -. I numeri delle tre serate, sia in termini di pubblico televisivo sia di partecipazione registrata a Ventimiglia, dimostrano la capacità di iniziative di questo livello di generare attenzione, movimento e importanti ricadute per le nostre città. Portare per tre prime serate Ventimiglia e la Liguria nelle case di milioni di italiani significa offrire al territorio una vetrina nazionale di grandissimo valore. Come Regione vogliamo continuare a investire sui grandi eventi proprio con questa visione: creare occasioni capaci di coinvolgere il pubblico, sostenere l’economia locale e, allo stesso tempo, raccontare e promuovere la Liguria ben oltre i suoi confini».

«SuperKaraoke si è confermato un grande evento per Ventimiglia e per tutto il Ponente – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Una manifestazione che ha richiamato un’importante presenza di pubblico, contribuendo a promuovere la città, a valorizzarne le potenzialità turistiche e a sostenere le attività economiche del territorio. Regione Liguria ha voluto essere al fianco di Ventimiglia anche sul fronte della mobilità, attivandosi, a seguito della richiesta del Comune, con Trenitalia e RFI per garantire collegamenti adeguati. Il potenziamento dei servizi ferroviari ha rappresentato un’alternativa all’utilizzo dell’auto, facilitando la partecipazione del pubblico e consentendo di vivere pienamente le serate dello spettacolo. È questo il modello che vogliamo sostenere, grandi eventi accompagnati da servizi efficienti, capaci di rendere i nostri territori sempre più accessibili e attrattivi».