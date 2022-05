Serie C maschile, il Grafiche Amadeo chiude il campionato al terzo posto

Sanremo. Il Grafiche Amadeo aveva chiuso le proprie gare, ma dopo lo sviluppo delle partite non giocate causa Covid dalle altre formazioni, in virtù dei risultati ha mantenuto il 3° posto in classifica.

«Adesso possiamo confermare la nostra definitiva posizione nella classifica assoluta, essere la terza forza del campionato sapere di aver giocato punto a punto contro le prime ci fa essere soddisfatti del risultato ottenuto. Abbiamo innestato ragazzi giovani nel gruppo storico ciò fa ben sperare per il futuro» – afferma il Grafiche Amadeo.

«Adesso si apre la stagione del beach volley, infatti alcuni atleti della rosa del volley sono già stati e saremo protagonisti nel circuito italiano per società – ed assoluto» – conclude.