Sanremo Giovani, si ripete la formula Amadeus: in tre fra i big

Sanremo. Si ripeterà anche per la prossima edizione di Sanremo Giovani la formula inaugurata da Amadeus lo scorso anno che prevede tre “green card” in palio, valide per l’accesso diretto tra i big del Festival 2022. A stabilirlo è il regolamento di gara pubblicato oggi dalla Rai che ha annunciato contestualmente anche la data della diretta dal teatro del Casinò: il 12 dicembre su Rai1.

A sfidarsi per il posto più ambito saranno 12 concorrenti, 4 dei quali provenienti dal concorso Area Sanremo organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica. Per questi ultimi non ci sarà nessuna garanzia di finire sul palco più ambito, quello dell’Ariston. Anzi, come accaduto l’anno scorso, la formula prevede la possibilità che tutti i vincitori di Area Sanremo possano essere scartati dalla commissione di Sanremo Giovani. Un fatto che già l’anno passato aveva suscitato polemiche antre tra i banchi del consiglio comunale, con le opposizioni (interpellanza di Artioli e Correnti di Liguria Popolare) che avevano chiesto all’amministrazione civica di farsi portatrice di una proposta di modifica alla convenzione tra Palazzo Bellevue e Rai, affinché la partecipazione dei vincitori di Area Sanremo al Festival divenisse obbligatoria.

«L’ascolto dei brani è tra i privilegi più grandi del direttore artistico, – commenta Amadeus nella nota stampa -. Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti. Un grazie alla Rai che con forza e continuità persegue la promozione dei giovani artisti e della musica italiana».