Sanremo, Francesco Calamai del liceo Cassini alla Finale nazionale delle olimpiadi della matematica

Sanremo. Dal 5 all’8 maggio lo studente della 4 E del liceo Cassini, Francesco Calamai, parteciperà alla Finale nazionale delle olimpiadi della matematica.

Francesco ha raggiunto questo obiettivo superando tre diverse prove di selezione e classificandosi tra i primi due migliori studenti del distretto di Savona-Imperia. Questo è il più importante traguardo raggiunto dallo studente, che negli anni scorsi si è comunque distinto partecipando con successo a diverse manifestazioni di carattere scientifico.

In seconda ha partecipato alla Coppa Euclide, gara di matematica a squadre per studenti del biennio, conseguendo insieme a sei suoi compagni un meritatissimo quinto posto, in terza e in quarta ha fatto parte di una delle due squadre di Matematica del Liceo che hanno gareggiato per l’ambitissima coppa Gauss, lo scorso anno è stato selezionato per la Finale Regionale delle Olimpiadi di Fisica, mentre quest’anno è stato selezionato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, come alunno meritevole, per partecipare ad un corso di Orientamento presso la prestigiosa Università.

«Il dirigente scolastico del liceo, Claudio Valleggi, e tutti gli insegnanti di Francesco tiferanno per lui, orgogliosi di avere tra i propri studenti un’eccellenza in tutti i campi, in particolare in quello scientifico»