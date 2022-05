Imperia. E’ di padre e figlio feriti e trasportati in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 17 sulla strada statale 28 del Col di Nave, a Pontedassio. Stando a quanto ricostruito, i due erano a bordo di una Volkswagen Golf che, per motivi ancora in fase di accertamento, si è capottata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.