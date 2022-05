Pasta Fresca Morena alla fiera Sapori & Fiori di Vallecrosia - Riviera24

Vallecrosia. Una giornata piena di soddisfazioni per Pasta Fresca Morena. Il cavalier Ramon Bruno assieme ai figli Martin e Victor hanno partecipato alla fiera Sapori & Fiori, tenutesi oggi pomeriggio.

Il piatto del giorno, il raviolo di borragine, petali di rosa, calendula e fiordaliso, ha riscosso un grande successo; preparato con passione in occasione della manifestazione. È soltanto uno dei prodotti che il pastificio può annoverare nella lista dei suoi oltre 70 prodotti ci spiega Ramon. Infatti questo raviolo con mix di fiori ha confermato la maestria che da anni contraddistingue il pastificio. Ovviamente non sono mancati gli altri tipi di pasta nello stand.

«Questo per noi è un periodo di grande presenza sul territorio – spiegano da Pasta Fresca Morena – La scorsa settimana eravamo a Taggia con Meditaggiasca, oggi a Vallecrosia e la settimana prossima per chi vorrà gustare e acquistare i nostri prodotti, potrà venire a Taggia in occasione del Festival Pantan dalle 9 alle 19. Per info chiamare lo 018433461, oppure recarsi a Ventimiglia in via Aprosio 21/C o al Mercato coperto box n° 15. www.pastafrescamorena.it/ o le pagine Facebook, Instagram, YouTube»