L'Imperia perde ancora, ora è penultima - Riviera24

Pontjovet. Ancora una sconfitta per i ragazzi di mister Soda che così sprofondano al penultimo posto nella classifica del Girone A di Serie D, in zona retrocessione diretta.

Pont Donnaz: Cabras, Cason (80′ Gulli), Jeantet (91′ Moussafi), De Cerchio (78′ Tassi), Frugoli, Mazzotti, Cateni (86′ Maingonnat), Vesi, Lugnan, Zucchini, Forcini (92′ Sterrantino). A disposizione: Mastrorillo, Florio, Moussafi, Gulli, Tassi, Gaeta, Sterrantino, Maingonnat, Volpatto. Allenatore: Erbetta

Imperia: Bova, Fazio (50′ Canovi), Castaldo, Petti (60′ Coppola), Carletti, Virga, Colantonio (75′ Montanari), Giglio, Cappelluzzo (75′ Minasso), Rosati, Deiana (46′ Losasso). A disposizione: Caruso, Pillon, Losasso, Mara, Montanari, Minasso, Canovi, Coppola, Fatnassi. Allenatore: Soda

Arbitro: Simone Di Renzo

Assistenti: Alberto Callovi e Davide Fenzi

Il tabellino

PONT DONNAZ 3 – IMPERIA 1

Ammoniti: 9′ Virga

Marcatori: 8′ Rosati, 35′ Frugoli (P), 71′ Forcini (P), 74′ Frugoli (P)

Primo tempo

1′ Partiti

5′ Bova esce male, Colantonio respinge e salva la porta su una conclusione dei padroni di casa

8′ Goool, goool, goool. Bell’uno due tra Rosati e Cappelluzzo, il 10 calcia bucando Cabras. Imperia in vantaggio, 0 a 1

9′ Ammonito Virga. Forcini va in rete per i padroni di casa, ma è tutto fermo per fuorigioco

14′ Cappelluzzo! Colpo di testa su calcio d’angolo per l’Imperia. Palla centrale che Cabras blocca

20′ Clamorosa traversa Imperia. Cappelluzzo parte bene e serve alla perfezione Virga, il 6 mette palla dentro per la testa di Rosati che colpisce il montante lungo interno

27′ Virga si immola su una conclusione al volo di De Cerchio

35′ Il pareggio del Pont Donnaz, cross al centro per la testa di Frugoli che trova l’1 a 1

37′ Reazione Imperia. Rosati si accentra e apparecchia al limite per Cappelluzzo che di piattone manda alto

41′ Jeantet in area per De Cerchio che calcia con il piatto, facile per Bova

45′ De Cerchio! L’8 si accentra e fa partire un siluro, Bova con un miracolo salva l’Imperia dallo svantaggio. Uno di recupero

46′ Finisce così il primo tempo a Montjovet: 1 a 1

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa. Losasso per Deiana nell’Imperia

5′ Dentro Canovi per Fazio

15′ Fuori Petti, infortunato, dentro Coppola

17′ Frugoli con una deviazione va vicino al gol, sul secondo palo arriva in scivolata anche Lugnan ma non riesce a depositare in rete

26′ Pont Donnaz in vantaggio. Palla persa a centrocampo malamente dall’Imperia, verticalizzazione rapida dei padroni di casa per Forcini che batte Bova. 2 a 1

29′ 3 a 1 Pont Donnaz. Lancio per Frugoli che salta Bova e lo batte per la personale doppietta. Ammonito lo stesso 10 per essersi tolto la maglietta

30′ Minasso per Cappelluzzo e Montanari per Colantonio nell’Imperia

33′ Tassi prende il posto di De Cerchio

35′ Gulli per Cason

41′ Maingonnat per Cateni

45′ Quattro di recupero

46′ Entra Moussafi per Jeantet

47′ Sterrantino per Forcini

49′ Finisce così 3 a 1 a Montjovet