La Sanremese raggiunta dal Sestri Levante al 90' - Riviera24

Sanremo. Nella terzultima giornata della regular season al Comunale la Sanremese affronta il Sestri Levante. I corsari di Fabio Fossati e del bomber Mesina, sedici reti finora in campionato, sono reduci dal pareggio casalingo col Derthona. I biancoazzurri dopo la sconfitta a Genova col Ligorna presentano diverse novità nell’undici iniziale: in porta gioca Bohli; nella difesa priva dello squalificato Bregliano giostrano Aita e Pantano; a centrocampo dal primo minuto al fianco di Valagussa c’è Maglione. Prima della gara Gagliardi, quest’oggi capitano, viene premiato dal presidente Masu con una maglia speciale per le 200 presenze in maglia matuziana.

guarda tutte le foto 33



Sanremese vs Sestri Levante

La prima mezz’ora è un monologo della Sanremese: fioccano le occasioni da rete. Passano trenta secondi e ci prova Gagliardi con un gran tiro, Salvalaggio respinge. All’8’ Pantano si fa male e chiede il cambio: al suo posto entra Gemignani, Maglione scala in difesa sulla destra. Al 12’ Anastasia con una gran conclusione dal limite colpisce il palo. Al 14’ ci prova Scalzi dalla destra, palla fuori. Al 20’ uno scatenato Anastasia impegna nuovamente Salvalaggio, l’azione prosegue, Conti di testa non inquadra il bersaglio. Al 22’ tiro di Scalzi, palla alta. Al 26’ cross di Scalzi dalla sinistra, colpo di testa di Mikhaylovskiy in mischia, poi tocco sottomisura di Conti, Salvalaggio si salva ancora. Il Sestri si affaccia per la prima volta dalle parti di Bohli al 29’: il tiro di Parlanti nel cuore dell’area però non impensierisce il portiere matuziano. I corsari passano un minuto dopo in maniera fortunosa: cross dalla sinistra di Marquez, Bohli esce di pugno per anticipare Mesina, la palla sbatte sulla schiena di Mikhaylovskiy e finisce in rete. Sestri in vantaggio. Al 36’ azione personale di Anastasia, la conclusione a giro termina sul fondo.La Sanremese pareggia al 41’: cross di Scalzi, stacco di testa vincente di Conti, palla in gol. Nulla da fare stavolta per Salvalaggio. Sanremese – Sestri Levante 1-1.Il primo tempo termina qui.

Nella ripresa dopo due minuti uno scatto è fatale a Scalzi che è costretto ad uscire. Al suo posto entra Vita. Al 50’ una sponda deliziosa proprio di Vita mette Aita a tu per tu con Salvalaggio, il tocco del difensore termina fuori a fil di palo. Un minuto dopo un’altra occasione d’oro capita sui piedi di Anastasia che, al termine di un’azione personale insistita, non trova la porta per questione di centimetri. Al 54’ Conti recupera palla e crossa dalla sinistra, la palla colpisce la parte alta della traversa e termina sul fondo. Al 57’ Gagliardi serve Vita che tira in diagonale, Salvalaggio si tuffa e mette in corner. Dalla bandierina cross di Gagliardi, testa di Conti, palla alta. Al 63’ ci prova ancora Vita, para a terra Salvalaggio. Passa un minuto e la Sanremese completa la rimonta: angolo di Anastasia, Conti sale in cielo e di testa manda la sfera all’incrocio, siglando la sua personale doppietta. Sanremese – Sestri Levante 2-1. Al 67’ Andreoletti opera il terzo cambio: esce Nossa, entra Nouri. Al 75’ altro cambio: esce Aita, entra Dacosta. All’80’ esce anche l’autore dei due gol Conti, al suo posto entra Piu. All’86’ Gagliardi pesca Piu, tiro dal limite dell’area dell’attaccante, palla a lato. All’88’ lancio di Gemignani dalle retrovie, scatto di Anastasia, il tiro del numero 7 matuziano viene respinto da Salvalaggio. Il Sestri si fa vedere in attacco solo al 91’ quando un colpo di testa di Parlanti viene parato da Bohli senza problemi. Due minuti dopo però i corsari a sorpresa trovano il pareggio: punizione di Cirrincione, colpo di testa di Parlanti, palla in rete.Finisce 2-2 al Comunale. Il pareggio apre le porte della serie C al Novara che pareggia 0-0 a Gozzano e festeggia la matematica promozione con due giornate di anticipo. In attesa di conoscere la griglia play off domenica prossima la Sanremese sarà di scena al Fausto Coppi di Tortona contro il Derthona di Zichella.

IL TABELLINO

SANREMESE: Bohli, Mikhaylovskiy, Anastasia, Maglione, Gagliardi, Aita (75’ Dacosta), Valagussa, Nossa (67’ Nouri), Scalzi (48’ Vita), Conti (80’ Piu), Pantano (8’ Gemignani). A disposizione: Malaguti, Giacchino, Pellicanò, Larotonda. Allenatore Matteo Andreoletti

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Gualtieri (67’ Masini), Furno, Podda, Grosso, Soplantai, Parlanti, Linale (67’ Maffezzoli), Mesina (83’ Marzi), Marquez, Cirrincione. A disposizione: Tozaj, Nenci, Pane, Bianchi A., Bianchi S., Costa. Allenatore Fabio Fossati

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina

ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto, Pietro Bennici di Agrigento

RETI: 30’ autorete di Mikhaylovskiy, 41’ e 64’ Conti, 93’ Parlanti

NOTE: giornata primaverile, spettatori 300 circa. Ammoniti Andreoletti, Nossa, Aita, Maffezzoli. Angoli 6-0 per la Sanremese. Recupero 0’ pt e 5’ st.