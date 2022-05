Imperia, Union Rugby Riviera nei progetti di sviluppo Fir si conferma franchigia provinciale a Ponente - Riviera24

Imperia. Union Rugby Riviera nei progetti di sviluppo Fir si conferma franchigia provinciale a Ponente con l’attività in territorio ingauno.

La Liguria occidentale sta conoscendo sempre di più il rugby grazie all’indefessa attività della Union Rugby Riviera con base ad Imperia. Il progetto della Federazione Italiana Rugby stimola le società a promuovere e divulgare la disciplina nell’interesse di tutti così si lavora, e tanto, nelle scuole. Si va anche ai margini del territorio ponentino. La zona ingauna è così raggiunta dal verbo ovale. L’intero anno scolastico è stato interessato da una perdurante attività svolta con un lungimirante accordo con il Liceo Statale G. Bruno di Albenga: Liceo Artistico, Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Musicale, Liceo Scientifico, Liceo Scienze applicate e Liceo Sportivo. E chi meglio di un giocatore di rugby, che nel frattempo ha fatto delle Scienze Motorie anche la sua professione, poteva promuovere la disciplina? Marco Trucco, già ala in attività di franchigia. Culmine dell’attività sarà, ovviamente, la discesa in campo.

E come sempre le nuove attività stimolano e generano sinergie; si è trovato un fertile accordo con il Comune di Cisano sul Neva, nella persona del sindaco Massimo Niero con la disponibilità del campo da gioco G. Raimondo, a ridosso di Conscente, un tempo addirittura feudo papale, che sarà teatro di tre momenti di incontro – gioco – pratica nei giorni di lunedì 9, 16 e 23 maggio, dalle 18 alle 20. Qui i ragazzi che hanno provato a scuola potranno finalmente giocare in campo, finalmente il rugby ad Albenga, finalmente altra socialità, altra visione, altro spirito.

(Nella foto Marco Trucco con la maglia della Union Rugby Riviera)