Imperia, sabato prossimo Italexit organizza il "no Draghi Day" in Piazza della Vittoria - Riviera24

Imperia. Sabato 7 Maggio alle ore 16:30 presso piazza della Vittoria ad Imperia la coordinatrice Provinciale Simona Marazzi e la responsabile organizzativa Francesca Riccobono di Italexit per l’Italia di Gianluigi Paragone, organizzano la manifestazione no Draghi Day, dove avranno come ospiti, il Senatore Mario Michele Giarrusso, la Dottoressa Barbara Balanzoni – Medico Anestesista Rianimatore, laureata in giurisprudenza e il coordinatore Regionale Fabio Montorro.

I temi che verranno trattati saranno diversi: «Via le mascherine a scuola. Obbligare i bambini ad indossare per ore la mascherina è immotivata e vergognosa. Lasciamoli “liberi di respirare” e nonsense della quarta dose, nonostante i primi effetti collaterali causati dai vaccini».