Il Pedale Imperiese ricorda il socio Luciano Gandolfo - Riviera24

Imperia. «Il Pedale imperiese piange e ricorda con grande affetto e commozione Luciano Gandolfo che per molti anni ha rappresentato una delle figure più importanti della vita sportiva ed umana dell’associazione.

Da tempo, per motivi di salute, non partecipava più all’attività del Pedale, nel quale ha lasciato dei ricordi che rimarranno nella storia della nostra associazione e di coloro che hanno avuto il piacere e il privilegio di averli vissuti in prima persona. Era entrato nel Pedale nel 1977 e subito è riuscito ad accattivarsi la simpatia e l’amicizia di tutti i soci, per la grande capacità di comunicare: un socio e collaboratore speciale, grande appassionato e conoscitore del ciclismo, ha pedalato con la maglia del Pedale centinaia di chilometri sulle strade di tutta Italia, in tanti raduni e prove di fondo del calendario regionale e nazionale di cicloturismo.

E’ rimasto in società fino all’anno 2000. Era anche un espertissimo meccanico capace di smontare la bicicletta e di ricomporla in pochissimo tempo: il mezzo meccanico non aveva segreti per lui!

Per diversi anni è stato un insostituibile “ animatore e protagonista “ delle grandi feste di fine anno, capace di intrattenere e portare momenti di sana allegria con il racconto delle sue famosissime barzellette e la teatralità dei suoi siparietti comici. Un altro pezzo della gloriosa storia del Pedale ci lascia, quella storia fatta di tanti chilometri pedalati con umiltà e nella consapevolezza di essere sempre utile ed a disposizione della società, e anche pronto e capace di poter assolvere ogni particolare problematica che si presentasse nell’allestimento dei grandi e numerosi eventi da noi organizzati.

Con l’amico Mirko è stato un assiduo protagonista dei numerosi “raid“ realizzati e pedalati in autonomia sulle strade di tutta Europa, portando sempre con orgoglio la maglia del Pedale Imperiese, con aneddoti e testimonianze di vita e di incontri che da soli meriterebbero di essere raccontati in un libro. Noi, non più giovanissimi soci del Pedale, vogliamo ricordare il caro amico “ciclosportivo” Luciano in occasione delle lunghe trasferte in pullman fatte per partecipare ai raduni nazionali e nei suoi

siparietti che animavano le grandi feste di fine anno».