Calcio a 5, il Sant’Ampelio batte 3 a 1 il Tigullio e vola in serie B

Bordighera. Il Sant’Ampelio ieri a Genova ha vinto 3 a 1 la finale del campionato Futsal di calcio a 5 serie C1 contro il Tigullio, conquistando così la promozione in serie B. A segnare i rigori vincenti per la squadra bordigotta sono stati Guglielmi, Vedda e Maccario.

«Si tratta di un ottimo risultato, frutto di impegno e dedizione», ha dichiarato la squadra guidata dal mister Franco Basta che presto verrà ricevuta dall’amministrazione comunale di Bordighera che le conferirà un riconoscimento.

«Senza ognuno di voi non sarebbe stato possibile tutto ciò! Vi ringrazio di cuore per averci creduto sin da subito, grazie ai mister e alle mille chiamate in federazione, grazie al presidente Antoine e a sua moglie, a Beppe il vice presidente, persone fantastiche che solo per pura passione e conoscendoci poso alla volta si sono messe a disposizione e con gesti di cuore, per gran parte di noi sconosciuti nel mondo calcistico, non ci hanno fatto mancare niente. Abbiamo fatto qualcosa di fantastico veramente. Grazie capitano e grazie a tutti, anche a chi si è visto poco al campo, ma è sempre con noi. Sembra un sogno, il film continua!», dichiarano i giocatori che dopo l’ottimo risultato possono ora godersi un periodo di meritato riposo.