Weekend di grande sport ed eventi, assessore Berrino: «Liguria e Sanremo tornano protagoniste»

Sanremo. In arrivo un weekend di grande sport ed eventi a Sanremo con il 69° Rallye Sanremo valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, il Torneo ATP Master Challenger – torneo internazionale di singolare maschile-, la 7ª edizione del Festival del Rugby Sanremo ai campi di Pian di Poma e Barrel on the Beach con le gare di monta western sulle spiagge di Arma di Taggia.

‘«Sono molto contento che Sanremo questo fine settimana sia il centro nevralgico degli eventi più importanti della Riviera. In città ci sono appuntamenti di ogni genere a conferma di come la Liguria e Sanremo siano tornate ad essere attraenti e protagoniste dal punto di vista turistico», ha dichiarato l’assessore regionale Gianni Berrino.

«Da sanremese non posso che essere felice del fatto che la mia città sia sede di questi importanti manifestazioni che richiamano appassionati da tutto il mondo che potranno usufruire delle strutture ricettive del nostro territorio. Ci prepariamo alla grande festa e vetrina promozionale della 13ª tappa del Giro d’Italia del 20 maggio. Una grande opportunità per valorizzare e promuovere la nostra regione, sempre più protagonista a livello nazionale e internazionale», ha concluso.