Viola il divieto di dimora: arrestato dai carabinieri di Ventimiglia

Ventimiglia. Ancora un arresto per i carabinieri di Ventimiglia i quali, nella serata del 31 marzo, nell’ambito dei controlli del territorio straordinari che vengono eseguiti su indicazione del Comando Provinciale, hanno identificato un cittadino straniero, irregolare ma già noto ai militari, sul quale è successivamente emersa la pendenza di un provvedimento cautelare in aggravio a quello del divieto di dimora nella provincia di Imperia: l’extracomunitario è stato quindi trasferito al carcere di Sanremo.

Il provvedimento scaturisce da una serie di violazioni accertate dai carabinieri della compagnia di Ventimiglia, in particolare dalle stazioni cittadine e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, che in passato avevano già reiteratamente identificato il soggetto nella città intemelia, nonostante il divieto di dimora in provincia: circostanze che sono state puntualmente segnalate all’Autorità giudiziaria, fino all’emissione del provvedimento appena eseguito.

Un ulteriore tassello nel mosaico della sicurezza della città, in un puzzle costruito quotidianamente da tulle le forze di polizia, costantemente impegnate nell’azione preventiva e di controllo del territorio.