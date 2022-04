Ventimila petali per l'infiorata di Pasqua, a Sanremo i maestri di Spello - Riviera24

Sanremo. Sarà composta di ventimila petali, fiori freschi ed essiccati, l’infiorata musicale, realizzata dai maestri del Comune di Spello (Perugia), che verrà inaugurata venerdì 15 aprile, alle 18, in piazza Borea d’Olmo. L’infiorata è l’evento più atteso di “Pasqua in fiore”, manifestazione alla sua prima edizione, ideata dalla rete d’imprese Sanremo On, con il patrocinio di Palazzo Bellevue, momento clou del calendario in programma per il lungo weekend pasquale. L’ambizione degli organizzatori è tornare a valorizzare il fiore, prodotto ed eccellenza della Riviera di Ponente, protagonista assoluto del tradizionale corso fiorito che, causa Covid, è stato annullato per il secondo anno consecutivo.

«Abbiamo di fronte a noi una settimana importante per il turismo sanremese e di tutta la provincia, – ha commentato l’assessore alle manifestazioni Giuseppe Faraldi, nel corso della conferenza stampa di lancio che si è tenuta questa mattina in municipio –. L’idea era di avere qualcosa che riconducesse Sanremo al suo patrimonio più importante, quello floricolo. Questa manifestazione coinvolge tutta la città, il Casinò, Santa Tecla, la Pigna e piazza Borea, dove saranno protagonisti i fiori e i maestri del Comune di Spello. Di fronte all’impossibilità di allestire i carri fioriti, abbiamo voluto credere in questa manifestazione organizzata dalla rete d’imprese Sanremo On e dal suo presidente Roberto Berio. Per il futuro vorrei dedicare un’intera settimana al fiore che culmini nei carri fioriti. Non più una giornata e via a spot. Pasqua in Fiore è un inizio verso questo obiettivo».

«Ringraziamenti di cuore alla città di Sanremo e al suo sindaco Alberto Biancheri. Quella di Sanremo sarà la prima infiorata dell’anno, anteprima della manifestazione che si tiene nel mio comune a giugno, – ha aggiunto Moreno Landrini, sindaco di Spello -. Per noi è quasi un sogno poter essere a Sanremo. Le inferiorate di Spello in poche occasioni vengono rappresentate in altri luoghi d’Italia o d’Europa. Gli infioratori accolgono questi inviti solo quando c’è un profondo sentimento e significato. Tra Spello e Sanremo c’è un forte legame. Vogliamo onorare l’invito ricevuto con tutte le nostre capacità per meravigliare»

L’Infiorata musicale in piazza Borea avrà dimensioni massime di 16 metri per 7 e coprirà un’area di circa 70 metri quadrati. A partire da venerdì mattina alle 7 i 50 maestri infioratori del Comune di Spello (noti in tutta Italia per i magnifici tappeti floreali, a tema religioso, creati in occasione delle festività di Pasqua) potranno essere ammirati dal vivo comporre l’opera.

Il disegno. Sanremo, città del festival e dei fiori, sarà rappresentata dalla vivace composizione della cantante e dei musicisti davanti alla scenografia allestita in occasione del 70° Festival della canzone Italiana. Come si può vedere dall’anteprima del bozzetto (vedi sopra), la rosa e il ranuncolo esprimono la tipicità e la ricchezza della flora sanremese. La musica si diffonde fino a raggiungere Spello, città d’arte e dei fiori, di cui sono riportati i suoi monumenti principali tra cui le torri di Properzio. Fiordalisi e girasole rappresentano la ricca flora del territorio umbro. La melodia della musica attraversa l’intera scena e dialoga con la bellezza dei fiori e della natura, e ne scaturisce il volo di una colomba di pace. Il fiore stilizzato davanti alla colomba è il simbolo della manifestazione delle Infiorate di Spello.

Il bozzetto è stato realizzato dai maestri infioratori di Spello con la collaborazione creativa di Barbara Borsotto, della Maison Daphné, storica firma associata della rete d’impresa Sanremo On.

