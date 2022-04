Ventimiglia, scritta "no border" sulla croce del Grammondo - Riviera24

Ventimiglia. “Not everyone can cross the border”. Non tutti possono valicare il confine. E’ la scritta in rossa comparsa sul basamento della croce posta alla sommità del Grammondo, al confine tra il territorio italiano e quello francese.

La croce in ferro, simbolo del Grammondo, è stata costruita, portata e posata nell’agosto del 2004 da un gruppo di volontari ventimigliesi, in sostituzione a quella in cemento posizionata nel 1092 e distrutta da un fulmine.

La scritta, vista come sfregio a un simbolo tanto amato in un luogo evidentemente utilizzato dai migranti per raggiungere la Francia, ha suscitato la rabbia di molti cittadini.