Ventimiglia. Nei musei statali ritorna l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, a partire dal 3 aprile.

Dal 1° aprile, inoltre, partono le nuove regole per l’accesso: per visitare i musei resta non è più richiesto il possesso del Green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica. Nel comunicato dell’Ufficio stampa del Ministero della cultura tutte le indicazioni https://cultura.gov.it/comunicato/22550.

Da domenica 3 aprile riprende perciò il libero accesso al pubblico a tutti i luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Informazioni aggiornate su tutte le aperture sono disponibili sulla pagina web dedicata all’iniziativa http://www.cultura.gov.it/domenicalmuseo.

Provincia di Imperia

Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica | Ventimiglia

Domenica 8.30 – 19.30

Apertura Grotta del Caviglione ore 11-12 e 15-16

Area Archeologica di Nervia | Ventimiglia

Domenica 9-14

apertura straordinaria martedì 5 aprile | 9-14

https://nervia.beniculturali.it/

Provincia di Savona

Forte San Giovanni | Finale Ligure

Domenica 11 – 17

Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria altarese | Altare

Domenica 14 -18

http://www.museodelvetro.org/

Provincia di Genova

Museo archeologico di Chiavari

Domenica 9 -14

Provincia di La Spezia

Villa romana del Varignano | Portovenere

Domenica 9 – 14.30

Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni

Domenica 8.30 -14 (ultimo ingresso 13)

Segnaliamo i nuovi orari di apertura dell’Anfiteatro da mercoledì a domenica 10 – 13 e 14.30- 18

https://luni.cultura.gov.it/.