Ventimiglia in lutto, Walter Parodi muore dopo un trapianto - Riviera24

Ventimiglia. E’ morto dopo un trapianto di fegato Walter Parodi, 54 anni, molto noto a Ventimiglia anche per il suo lavoro di falegname.

Parodi era stato operato ieri all’ospedale San Martino di Genova, dove gli avevano trapiantato l’organo. Stamani il decesso in terapia intensiva a causa del “rigetto” del fegato.

«Le notizie che non vorresti avere mai – ha scritto su Facebook l’amico Alessio Crisa -. Giovedì sera in videochiamata eri felicissimo per questo maledetto trapianto che era arrivato e poi il tuo corpo lo ha rifiutato. Non ci sono parole. Eri un mio amico, un fratello maggiore. Mi hai lasciato senza parole. Mi mancherà il tuo odio verso la mia Juve, mi mancherà discutere del tuo MotoGP. Mi mancherai un casino».